Україна готова підписати угоду зі США про копалини за лічені години – Вloomberg

Україна завершила підготовку до підписання масштабної угоди зі Сполученими Штатами про спільне управління природними ресурсами.

Як повідомило джерело, знайоме з деталями переговорів, підписання може відбутися вже в середу 30 квітня, коли міністр економіки України Юлія Свириденко прибуде до Вашингтона, пише Вloomberg.

Угода про копалини

Проєкт документа передбачає створення інвестиційного фонду для розвитку гірничодобувної промисловості, енергетики та пов’язаних технологій.

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США отримають пріоритетний доступ до проєктів, пов’язаних із розробкою таких ресурсів, як алюміній, графіт, нафта та природний газ.

Фінансування реконструкції — без урахування минулої допомоги

За інформацією, отриманою Bloomberg, Сполучені Штати погодилися, що при розрахунку свого внеску до фонду не буде враховуватись вже надана військова допомога.

Це стало важливим проривом у переговорах. Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Вашингтон відмовився від попередньої вимоги включити до угоди десятки мільярдів доларів допомоги, наданої від початку повномасштабного вторгнення.

Угода, що потребує остаточного затвердження українським парламентом, має зміцнити стратегічне партнерство двох країн і прискорити післявоєнну реконструкцію України.

– Угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, — йдеться в тексті документа.

Фонд під контролем США: остаточні деталі ще не узгоджені

Хоча основний документ узгоджено, дві технічні угоди, які регламентуватимуть механізми роботи фонду, ще перебувають у стадії обговорення.

За словами джерела, Вашингтон контролюватиме спеціальний фонд реконструкції, куди надходитимуть прибутки від нових проєктів.

На початку квітня було підписано меморандум про наміри, після чого тривало погодження технічних аспектів. Ці домовленості мають гарантувати прозорість інвестицій і швидкий запуск проєктів.

Підписання угоди відбувається на тлі політичних зусиль адміністрації Дональда Трампа домогтися припинення вогню в Україні.

Білий дім повідомив, що Трамп впевнений у досягненні угоди з Україною щодо критично важливих корисних копалин. Однак процес мирних переговорів залишається складним.

– Президент Трамп розчарований труднощами укладення мирної угоди між Україною та Росією, але залишається оптимістом щодо можливості цього досягти, – зазначила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт.

Тим часом, Москва продовжує атакувати українські міста та наполягає на повному контролі над чотирма регіонами, на які претендує, але не контролює повністю.

Посланець Трампа Стів Віткофф намагається переконати Кремль погодитися на припинення вогню, однак Путін поки що залишається непоступливим.

Водночас президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом у Ватикані, де обговорював безпекову ситуацію.

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