ВВП-варанти були для реальності, якої вже не існує: Марченко про реструктуризацію держборгу

Внаслідок шкоди, що була завдана російською агресію проти України, офіційний Київ потребує реструктуризації випущених у 2015 році ВВП-варрантів, виплати за якими до 2041 року залежать від динаміки української економіки.

З такою заявою виступив міністр фінансів України Сергій Марченко після перемовин з групою власників цих інструментів, оскільки ця розмова не привела до угоди щодо реструктуризації.

Невдалі переговори про реструктуризацію боргів України

– ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України, – повідомив Марченко.

За його словами, зазначені інструменти не мають стати на заваді відновленню України, а метою української держави сьогодні є пошук справедливого та комплексного рішення цього питання.

Зараз дивляться

Як продовжив Марченко, сьогодні економічні збитки України від агресії РФ оцінюються у сотні мільярдів євро, а частина інфраструктури зруйнована. Згідно із оцінкою Світового банку, для відновлення може знадобитись €500 млрд протягом наступного десятиліття, тож для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість.

– Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами; так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів, – заявив Марченко.

Як Україна та Спецкомітет пропонували реструктуризувати борг

Раніше стало відомо, що після переговорів з 15 по 23 квітня між Україною там членами Спецкомітету, в який входять інвестори, що володіють 30% ВВП-варантів, українською стороною були представлені пропозиції щодо реструктуризації виплат. Україна запропонувала власникам ВВП-варантів два варіанти:

Один з них передбачає обмін ВВП-варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені у межах реструктуризації у 2024 році, після чого інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: 1 варант = 1,35 одиниці облігацій.

Згідно із другим варіантом пропонується зміна умов випуску ВВП-варантів. Так, пропонувалось скасувати виплати за 2025-2028 роки та продовжити Україні можливість викупити/скасувати ВВП-варанти до травня 2029 року з прогресивним зростанням ціни викупу з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році.

В межах другого варіанту реструктуровані варанти (з виплатами в 2029-2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і поточні варанти, крім опціону викупу, а їх власники на додаток отримають 36,6 центів єврооблігацій A та єврооблігацій B на кожні 100 центів варантів.

У Міністерстві фінансів кажуть, що обидва варіанти, які були запропоновані членам Спецкомітету, є частинами єдиної операції обміну та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation), а тому власники ВВП-варантів можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів.

Разом з тим, Спецкомітет відхилив пропозицію України та запропонував Україні сплатити 75% платежу, або $406 млн, що припадає на кінець травня цього року. Також пропонувалось випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. На цю пропозицію вже не пішла Україна.

– Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП-варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни, – заявив Мінфін.

Як раніше писало видання Financial Times, якщо сторони не дійдуть згоди щодо реструктуризації, то український уряд буде вимушений оголосити про дефолт в Україні.

Джерело : Мінфін

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