Податки для ФОП у 2025 році: кому та скільки платити

З 1 січня 2025 року набули чинності нові податки для фізичних осіб – підприємців (ФОП).

Які податки має платити ФОП у 2025 році за новими правилами — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які передбачені податки для ФОП в Україні у 2025 році

Від початку повномасштабного вторгнення ФОП отримали право не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), проте у 2025 році ця норма повернулася. Також було збільшено максимальну базу для нарахування ЄСВ. Тепер вона становить 20 мінімальних зарплат замість тогорічних 15, тобто 160 тис. грн проти 120 тис. грн.

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Нагадуємо, що у 2025 році мінімальна зарплата залишається незмінною й становить 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 3 028 грн.

Згідно із законом, платники спрощеної системи оподаткування обов’язково сплачують 1% військового збору. Це стосується фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які належать до 3 групи.

Також у 2025 році встановлюється фіксований військовий збір для ФОПів 1, 2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році ця сума становить 800 грн щомісяця.

Окрім того, цього року передбачається обов’язкове подання щомісячної звітності з ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб та військового збору для всіх суб’єктів, які виконують функції податкових агентів.

Податки для ФОП у році 2025: яка ставка єдиного податку

Для ФОП 1, 2, 3 груп застосовуються такі щомісячні ставки:

1 група — максимальна сума на місяць становить 302,8 грн (до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року);

2 група — максимальна сума на місяць становить 1 600 грн (до 20% від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року);

3 група — встановлюється у відсотках до доходу (3% або 5%).

ЄСВ та військовий збір для ФОП: скільки сплачують 1, 2, 3 групи

Починаючи з січня 2025 року, сплата ЄСВ до Пенсійного фонду України стала обов’язковою навіть за відсутності доходу. Відтермінувань чи звільнень від сплати наразі не передбачено.

Підприємці на всіх групах єдиного податку повинні відраховувати 22% від обраної бази нарахування. При цьому вони мають право самостійно визначити розмір цієї бази, але не нижче встановленої мінімальної заробітної плати. За бажанням ФОП може платити внесок з більшої суми.

Оскільки з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні 8 000 грн, то мінімальний щомісячний платіж з ЄСВ для ФОПів 1–3 груп становитиме не менше 1 760 грн.

Розмір податків для ФОП 1, 2, 3 груп:

Для ФОП 1 групи — ЄСВ становить 1 760 грн (обов’язкова сплата). Військовий збір становить 800 грн (обов’язкова сплата).

Для ФОП 2 групи — ЄСВ становить 1 760 грн (обов’язкова сплата). Військовий збір становить 800 грн (обов’язкова сплата).

Для ФОП 3 групи — ЄСВ становить 1 760 грн (обов’язкова сплата). Військовий збір – 1% від доходу (обов’язкова сплата).

Коли сплачувати податки для ФОП у 2025 році: терміни

Тепер ФОП, які належать до 1 та 2 груп, звітуватимуть про військовий збір у річній декларації окремим пунктом. Подавати звітність за 2025 рік потрібно буде в січні або лютому 2026 року.

Водночас підприємці 3 групи повинні були відзвітувати та сплатити військовий збір навесні 2025 року (у квітні-травні), за результатами першого кварталу. За 2024 рік звітність подається за попередніми нормами, тобто без військового збору.

Варто зазначити, що ФОП зобов’язані вчасно сплачувати ЄСВ. Термін – не пізніше 20 числа місяця, що йде після завершення звітного кварталу. Якщо ця дата випадає на вихідний або святковий день, оплату слід здійснити заздалегідь – до 18 або навіть 17 числа.

У разі порушення цього терміну до платника застосовуються фінансові санкції.

Штрафи за прострочення передбачають:

одноразове стягнення у розмірі 20% від несплаченої суми;

пеню у розмірі 0,1% від заборгованості за кожен день затримки.

Наприклад, якщо мінімальний платіж ЄСВ за квартал у 2025 році становить 5 280 грн, то штраф сягатиме 1 056 грн, плюс 5,28 грн на кожен день до повного погашення.

Крім того, у випадку несплати ЄСВ цей період не буде врахований до страхового стажу, що безпосередньо впливає на пенсію та інші соціальні виплати.

Що стосується військового збору, то якщо ФОП 1 та 2 груп єдиного податку несвоєчасно сплатять збір (після 20 числа місяця), їм доведеться заплатити штраф у розмірі 50% від суми збору. У 2025 році сума дорівнює 400 грн.

Який ліміт доходів ФОП у 2025 році

Ми розглянули, які податки для ФОП передбачені у 2025 році. Проте щоб підприємець міг залишатися у відповідній групі платників єдиного податку, він не має перевищувати річний граничний розмір доходу.

Ліміт встановлюється раз на рік й залежить від розміру мінімальної зарплати:

1 група — 1 336 000 грн (кількість мінімальних зарплат 167);

2 група — 6 672 000 грн (кількість мінімальних зарплат 834);

3 група — 9 336 000 грн (кількість мінімальних зарплат 1167).

Коли діють пільги на податки ФОП 1, 2, 3 груп

Пільги на податки можуть застосовуватись для ФОП, які зареєстровані на територіях, що наразі перебувають під тимчасовою окупацією. А також для підприємців, які мають основне місце працевлаштування, де роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі мінімальної заробітної плати. У такому разі внесок до системи соціального страхування вважається повністю сплаченим.

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