В Україні можуть змінити правила оподаткування міжнародних посилок. Уже восени 2026 року Верховна Рада може розглянути законопроєкт, який передбачатиме скасування чинної пільги для відправлень вартістю до €150 та запровадження ПДВ.

Що відомо про податок на Temu в Україні та що хочуть змінити, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Чому хочуть скасувати пільгу

Зараз міжнародні посилки вартістю до €150 звільнені від сплати ПДВ. Нагадаємо, що у травні парламент уже розглядав законопроєкт №12360, який передбачав такі зміни, однак документ не набрав достатньої кількості голосів. Тепер уряд має підготувати новий законопроєкт.

Зараз дивляться

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пояснюють, що скасування цієї пільги є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом.

Воно також передбачене оновленою програмою розширеного фінансування EFF, від виконання якої залежить подальша фінансова підтримка України.

Який податок на Temu та AliExpress пропонували

Попередня редакція документа передбачала, що товари, замовлені на Temu, AliExpress, Amazon та інших іноземних маркетплейсах, оподатковуватимуться 20% ПДВ.

За запропонованою моделлю маркетплейси автоматично нараховували б податок під час оформлення покупки та перераховували кошти до бюджету через операторів доставки.

Якщо продавець не був би підключений до української системи адміністрування ПДВ, податок на замовлення з Temu або інших закордонних платформ сплачував би покупець через поштового оператора чи експрес-перевізника.

Для обліку таких відправлень планували використовувати UCR. Це унікальний код міжнародної поштової посилки, що дало б змогу автоматизувати адміністрування податку з AliExpress.

Поки що податок на Temu в Україні не діє. Уряд лише має підготувати нову законодавчу ініціативу. Остаточний механізм залежатиме від нового законопроєкту, який уряд ще має подати до Верховної Ради.

У Міністерстві фінансів раніше зазначали, що скасування пільги може принести державному бюджету близько 10 млрд грн додаткових надходжень на рік.

Крім цього, зміни мають привести українське податкове законодавство у відповідність до норм ЄС.

Представники українського бізнесу також неодноразово заявляли, що чинна пільга створює нерівні умови конкуренції між вітчизняними продавцями та великими міжнародними маркетплейсами.

Чи потрібно вже платити податок на посилки з AliExpress

Поки що правила не змінилися. Це означає, що податок на AliExpress 2026 та Temu наразі не запроваджені. Посилки вартістю до €150, як і раніше, звільнені від сплати ПДВ.

Які правила вже діють у ЄС

Подібні зміни запроваджують у Європейському Союзі. Із 1 липня 2026 року там скасували пільговий режим для посилок до €150 та ввели тимчасовий збір у розмірі €3 за кожну товарну категорію в замовленні. Нові правила діятимуть до липня 2028 року.

У ЄС пояснюють такі зміни боротьбою зі схемами, коли великі замовлення навмисно ділять на кілька дрібних посилок або занижують їхню вартість, щоб уникнути сплати митних платежів.

Хоча нові правила запроваджують у країнах Євросоюзу, вони можуть позначитися і на українському ринку.

Як пояснила 24 Каналу директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко, близько чверті міжнародних відправлень українських експортерів припадає саме на країни ЄС.

Насамперед це стосується українських підприємців, які продають товари через міжнародні маркетплейси, зокрема Amazon та Etsy.

Для них важливо, щоб нові правила не призвели до затримок під час митного оформлення, адже це може вплинути на швидкість доставки замовлень.

В перспективі ці зміни можуть вплинути на логістику, формування цін і конкуренцію на ринку товарів, зокрема китайського походження.

Проте різких змін для українського ринку онлайн-покупок не прогнозується.

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