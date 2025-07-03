Як запустити комбікормовий завод під ключ: рішення від ICK Group

Для власників ферм, які утримують тварин, якість корму — один із ключових факторів успішного та прибуткового господарства. Адже від цього залежить не лише здоров’я тварин, а й продуктивність, рентабельність бізнесу та відповідність продукції вимогам безпеки.

Сучасні технологічні рішення від ICK Group дозволяють контролювати процес виробництва комбікорму на всіх етапах — від підготовки сировини до фасування готової продукції.

Інноваційний підхід до гранулювання

Для виробництва комбікорму використовують різні типи сировини — від преміксів та зернових компонентів до борошномельних відходів (висівки).

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Але найбільш поширена практика їх попередньої підготовки та гранулювання. Це забезпечує покращення якості, подовжує термін зберігання корму та зменшує втрати при зберіганні та транспортуванні.

Блоки стандартного комбікормового заводу:

підготовка сировини та її збереження,

дозування,

подрібнення,

змішування,

гранулювання та фасування.

Сучасні лінії, як правило, обладнані автоматикою управління — це зменшує вплив людини і збільшує ефективність виробництва.

Переваги високопродуктивного устаткування

Обладнання з продуктивністю від 1 до 45 т на годину дозволяє обирати лінії та модулі під конкретні потреби: чи то маленьке фермерське господарство, чи великий агрокомплекс.

Важливим є матеріал виготовлення — високоякісна корозійностійка сталь продовжує термін служби машин і зберігає характеристики гранул.

Персоналізація під клієнта

Жодне господарство не однакове — стіни приміщень, комунікації, розміри складів різні. Тому рішення на рівні типового “лише купити і встановити” підійдуть не всім.

Ефективна технологія — це та, що підлаштована під конкретні умови, господарські цілі та бюджет. Лише так можна гарантувати оптимальну експлуатацію, збереження корисних властивостей кормів та окупність проєкту.

Комбікормовий завод під ключ від ICK Group

Якщо ви прагнете запустити власне виробництво комбікорму з мінімальними витратами часу та зусиль — зверніть увагу на комбікормовий завод під ключ від ICK Group.

Компанії, що входять до складу ICK Group, займаються розробкою та виробництвом обладнання, комплектуючих і систем керування для виготовлення гранульованої продукції під брендом Grantech.

Основні переваги співпраці з компанією:

Повний цикл – від проєкту виробництва до пуску, включно з монтажем, налаштуванням, навчанням та післягарантійним сервісом.

Лінії та окремі агрегати підбираються індивідуально, залежно від типу господарства (ВРХ, птиця, риба, свині тощо), особливостей приміщень та вимог замовника.

Обладнання Grantech зроблено зі стійких до корозії матеріалів, забезпечує високу якість гранул і довговічність.

ICK Group реалізувала понад 460 проєктів у 20 країнах. Має сертифікацію ЄС щодо безпеки та якості.

Компанія має свій конструкторський відділ та сервісну службу, багатий досвід фахівців, гнучкі інженерні рішення.

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