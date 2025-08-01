Курс долара в серпні буде стабільним, євро — в зоні ризику

Курс долара у серпні залежатиме від низки чинників, зокрема розвитку експорту, внутрішньоекономічних факторів, обсягу макрофінансової допомоги та початку бюджетного процесу.

Ймовірно, протягом останнього місяця літа курс триматиметься в межах 41,8-42,4 грн за $1.

Факти ICTV дізнавалися у віцепрезидента Асоціації українських банків, глави правління Глобус банку Сергія Мамедова, яким буде курс долара у серпні 2025 року.

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Курс долара у серпні: ситуація на валютному ринку

У серпні валютний ринок житиме за трендами червня-липня, а саме: курс долара перебуватиме на “плато” – без істотних змін коридорів. Основні події розгортатимуться в межах 41,8-42,4 грн/1$, заявив експерт.

Головний гравець – Національний банк, який має вдосталь важелів коригувати курс долара як основної іноземної валюти в Україні.

Однак євро буде менш передбачуване. Його курс формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро та внутрішніх курсів пари гривня / долар, припустив Мамедов. Можна очікувати, що основні коливання євровалюти можуть відбуватися в межах 48-50 грн.

Прогноз курсу долара на серпень

– Щодо вартості долара, то стабільність курсу почасти залежить від досить позитивних тенденцій в економіці, що супроводжуються поступовим зниженням інфляційної напруги, – сказав Мамедов.

У червні інфляція становила 0,7% за місяць, а у липні, за всіма ознаками, вона буде від 0,5% до 0,7% – свіжа статистика з’явиться на початку серпня.

– Але, як я вже зазначив, курсова стабільність є важливим наслідком ефективної стратегії НБУ: завдяки режиму “керованої гнучкості” регулятор має змогу за потреби вирівнювати попит і пропозицію через обсяги валютних інтервенцій, – зазначив експерт.

Курс долара у серпні 2025 року: від яких чинників залежатиме

Серпневі тенденції вартості долара ще залежатимуть від низки чинників. Як пояснив експерт, серед них:

Розвиток експорту. В умовах нових економічних взаємин з ЄС, згідно з якими понад 80% обсягу експортованої агропродукції можуть потрапити під “тиск” мит і квот, аграрії вимушені шукати нові ринки збуту, тобто не виключено, що обсяги валютного виторгу за експорт можуть дещо “просісти”.

В умовах нових економічних взаємин з ЄС, згідно з якими понад 80% обсягу експортованої агропродукції можуть потрапити під “тиск” мит і квот, аграрії вимушені шукати нові ринки збуту, тобто не виключено, що обсяги валютного виторгу за експорт можуть дещо “просісти”. Внутрішньоекономічні чинники. Розвиток виробничих галузей, агросектора, будівництва тощо є компонентами зростання ВВП.

Розвиток виробничих галузей, агросектора, будівництва тощо є компонентами зростання ВВП. Початок бюджетного процесу. Курс, який закладається в бюджеті, є прогнозованим, а не фактичним. Однак ринок досить жваво реагує на “цифри”, які спонукають покупців бути більш активними (яскравий приклад – жовтень-грудень 2024 року, коли попит інколи на 20-25% перевищував пропозицію, що в купі з інфляцією вимушено рухало курс долара вгору).

Курс, який закладається в бюджеті, є прогнозованим, а не фактичним. Однак ринок досить жваво реагує на “цифри”, які спонукають покупців бути більш активними (яскравий приклад – жовтень-грудень 2024 року, коли попит інколи на 20-25% перевищував пропозицію, що в купі з інфляцією вимушено рухало курс долара вгору). Обсяг і ритмічність макрофінансової допомоги. Наразі Україна потребує близько $38 млрд на рік зовнішньої фіндопомоги, щоб покрити левову частину витрат бюджету.

– Цьогоріч ми зможемо отримати близько $55 млрд. Зрозуміло, що частина з цих коштів перейде на 2026 рік, принаймні на наступний рік вже підтверджено отримання близько $22 млрд. Тому вкрай важливо буде отримати певні гарантії на 2026 рік. Обсяг допомоги має бути щонайменше на рівні 2025 року, – зазначив Мамедов.

Долар у серпні 2025 року: що відбуватиметься з курсом євро

– Окремо варто проговорити про курс євро. За нашими оцінками, у серпні певна турбулентність у співвідношенні вартості долар / євро збережеться, – сказав експерт.

Попри укладення торговельної угоди між США та Європейським Союзом, яка має принципово знизити напругу, дещо вирівняти вартість долара та євро, в самому ЄС вже спостерігається певний спротив укладеним домовленостям.

На думку деяких економістів, вони є суто “проамериканськими” і не враховують інтереси євроспільноти, звернув увагу Мамедов.

– 15% мита на товари з ЄС, зобов’язання на придбання американських енергоносіїв на $600 млрд тощо ставлять під сумнів принципи паритетності взаємин. Посилаючись на думку європейських економістів, США є в більш вигідному становищі, – сказав він.

Мамедов не виключає, що розрив між співвідношенням долара до євро дещо скоротиться: з рекордних 1,3 до 1,15-1,1.

– Тобто цілком можливо, що ми побачимо повернення курсів цих двох валют в “дотрампівський період”. Відповідно, це позначиться на курсі євро в Україні.

Однак у світі є безліч інших чинників, що додаватимуть нервозності на світовому валютному ринку.

Серед них – взаємини США з країнами БРІКС, події на Близькому Сході, війна в Україні, консолідована позиція США та ЄС щодо її завершення, поведінка потужних інвестиційних груп, які навряд чи квапитимуться з поверненням після “втечі” з долара в євро, золото та інші інвестиційні інструменти, щоб зберегти капітали від знецінення.

– Саме тому ми залишаємо досить широкий спред у 2 грн за €1 (48-50 грн за €1). Однак очевидно, що вирівнювання курсів долара до євро у світі має вплинути на показники українського курсу євровалюти, – вважає Мамедов.

Курс 48-48,5 грн за €1 не варто буде розцінювати як падіння євровалюти, а скоріше – сигнал зростання курсу долара до євро.

Відповідно, в Україні можна буде частково відчути світове зростання курсу долара, однак не варто очікувати стрімких курсових змін американської валюти, резюмував експерт.

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