Україна та Японія уклали 29 угод на форумі економічної відбудови

Під час першого українсько-японського форуму, присвяченого сприянню економічній відбудові України, було підписано 29 угод про співпрацю.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Україна та Японія підписали 29 угод про співпрацю

– На полях форуму Україна та Японія також підписали 29 важливих домовленостей. Це угоди з реалізації спільних проєктів у сферах сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури та будівництва, технологій та інновацій, – йдеться в повідомленні.

Серед ключових домовленостей – тристороння декларація між ЮНІДО, Міністерствами економіки Японії та України щодо зеленого промислового відновлення з передачею технологій та створенням нових підприємств спільно з японським приватним сектором.

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Державна компанія Укрфінжитло підписала меморандум з Державною експортно-кредитною агенцією Японії (NEXI) щодо залучення фінансування для програми доступної іпотеки єОселя за ставками, нижчими за ринкові.

Також японська Fujita Corporation спільно з Міністерством економіки України реалізовуватиме проєкт зі зміцнення ланцюга поставок охолоджених та заморожених продуктів, що передбачає будівництво відповідної інфраструктури.

Організаторами форуму виступили Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії та Міністерство економіки України за участі Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO).

У заході взяли участь представники урядів, провідних організацій та бізнесу обох країн.

– Під час форуму ми мали багато зустрічей із японським бізнесом. Компанії зацікавлені інвестувати в різні проєкти в Україні на сотні мільйонів доларів. І це означає, що ми робимо дуже практичну роботу для відновлення, – зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Українсько-японський форум сприяння економічній відбудові відбувся вперше.

Метою заходу є поглиблення ділових зв’язків між компаніями обох країн та обговорення перспектив взаємодії між державним і приватним секторами з метою економічної відбудови України.

Фото: Мінекономіки

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