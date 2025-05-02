Уряд затвердив угоду з Японією про надання Україні $3 млрд за рахунок активів РФ

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Японії, яка передбачає надання фінансування в розмірі близько $3 млрд у межах глобальної ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Україна отримає від Японії $3 млрд для відновлення

– Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та підуть на фінансування першочергових статей державного бюджету, а також на відновлення та розвиток країни. Загалом у межах цієї ініціативи Україна отримає $50 млрд, – написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду подякував країнам Великої сімки та Євросоюзу за запровадження механізму, що дозволяє притягнути Росію до відповідальності за завдану шкоду.

– Сподіваємось, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані та спрямовані на відновлення України, – додав прем’єр.

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Допомога в рамках ініціативи ERA

Нагадаємо, у березні та на початку квітня Європейський Союз вже перерахував Україні два транші по €1 млрд в рамках програми ERA. Також у січні Київ отримав перший транш у розмірі €3 млрд із загального пакету допомоги ЄС на €18 млрд.

Велика Британія вже здійснила два перекази на суму 752 млн фунтів стерлінгів кожен (еквівалентно приблизно € 873 млн). Загалом Сполучене Королівство планує надати 2,26 млрд фунтів (приблизно € 2,62 млрд).

Канада також вже виділила Україні $2,5 млрд канадських доларів (приблизно $1,7 млрд) у межах цієї ж ініціативи.

Міністерство фінансів США ще у грудні 2024 року повідомило про намір виділити Україні $20 млрд як частину обіцяного пакета допомоги на $50 млрд, який фінансується за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Раніше повідомлялося, що Японія планує надати Україні близько $3 мільярдів у вигляді кредиту для підтримки державного бюджету та реалізації відновлювальних проєктів.

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