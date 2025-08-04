Як вивести гроші з Київстар на картку у 2025: чи це можливо

Київстар – це один із найпопулярніших мобільних операторів в Україні, послугами якого щодня користуються мільйони абонентів. Протягом тривалого часу компанія забезпечувала не лише зв’язок, а й надавала фінансові сервіси, що давало змогу використовувати мобільний рахунок для розрахунків і переказів.

Як вивести гроші з Київстар на картку та чи можливо це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна вивести гроші з Київстар на картку

Київстар до грудня 2022 року надавав також фінансові послуги в рамках сервісу Смарт-Гроші. Після його закриття прямий переказ коштів з рахунку мобільного номера на банківську картку став неможливим.

Зараз дивляться

Однак можливість вивести залишок грошей з рахунку все ще є. Така потреба зазвичай виникає в абонентів, які вирішили змінити оператора і перенести номер, закриваючи при цьому рахунок із залишком коштів.

На жаль, напряму ці кошти на картку вивести не вийде, але існує інший спосіб. За допомогою переказу грошей на інший передплачений номер Київстар.

Як перевести гроші з мобільного рахунку Київстар на картку

Наразі виведення коштів на інший номер Київстар – це єдиний легальний і робочий спосіб виведення грошей з телефонного рахунку на 2025 рік. Такий переказ доступний виключно між передплаченими номерами, тобто неможливо відправити кошти на контрактний номер або на послуги Домашнього Інтернету.

Також варто врахувати, що ця функція доступна тільки тим абонентам, які вже витратили щонайменше 40 гривень на послуги мобільного зв’язку.

Як вивести гроші з мобільного рахунку Київстар на інший номер:

Для переказу потрібно скористатися спеціальною командою, яку слід відправити з телефона, на якому лежать кошти. Формат запиту: 124YYY*380XXXXXXXXX#, де YYY — це сума в гривнях, яку хочете переказати, а 380XXXXXXXXX — це номер іншого передплаченого абонента Київстар.

Після цього на телефон прийде повідомлення із запитом на підтвердження. Для підтвердження операції потрібно протягом 5 хвилин надіслати команду *125#.

Після підтвердження кошти будуть автоматично зараховані на зазначений номер. Стан власного рахунку можна перевірити за допомогою запиту *111#. Усі ці операції виконуються без комісії.

Таким чином, попри відключення сервісу Смарт-Гроші, клієнти мобільного оператора все ще можуть скористатися внутрішньо системною переадресацією коштів.

Це корисно, наприклад, у разі втрати доступу до основної SIM-картки або якщо потрібно передати гроші родичам, які також користуються Київстаром. Виведені таким чином гроші можна використати на оплату мобільного зв’язку, SMS, інтернету або інших доступних послуг.

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