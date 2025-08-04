Как вывести деньги с Киевстар на карту в 2025: возможно ли это

Киевстар — это один из самых популярных мобильных операторов в Украине, услугами которого ежедневно пользуются миллионы абонентов. На протяжении длительного времени компания обеспечивала не только связь, но и предоставляла финансовые сервисы, что позволяло использовать мобильный счет для расчетов и переводов.

Как вывести деньги с Киевстар на карту и возможно ли это сделать, читайте в нашем материале.

Можно ли вывести деньги с Киевстара на карту

Киевстар до декабря 2022 года предоставлял также финансовые услуги в рамках сервиса Смарт-Деньги. После его закрытия прямой перевод средств со счета мобильного номера на банковскую карту стал невозможным.

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Однако возможность вывести остаток денег со счета все еще сохранилась. Такая потребность обычно возникает у абонентов, которые решили сменить оператора и перенести номер, закрывая при этом счет с остатком средств.

К сожалению, напрямую эти средства на карту вывести не получится, но существует другой способ. С помощью перевода денег на другой предоплаченный номер Киевстар.

Как перевести деньги с мобильного счета Киевстар на карту

На данный момент вывод средств на другой номер Киевстар — это единственный легальный и рабочий способ вывода денег со счета телефона на 2025 год. Такой перевод доступен исключительно между предоплаченными номерами, то есть невозможно отправить средства на контрактный номер или на услуги Домашнего Интернета.

Также стоит учесть, что эта функция доступна только тем абонентам, которые уже потратили не менее 40 гривен на услуги мобильной связи.

Как вывести деньги с мобильного счета Киевстар на другой номер:

Для перевода нужно воспользоваться специальной командой, которую следует отправить с телефона, на котором находятся средства. Формат запроса: 124YYY*380XXXXXXXXXXX#, где YYY — это сумма в гривнах, которую хотите перевести, а 380XXXXXXXXXXX — это номер другого предоплаченного абонента Киевстар.

После этого на телефон придет сообщение с запросом на подтверждение. Для подтверждения операции нужно в течение 5 минут отправить команду *125#.

После подтверждения средства будут автоматически зачислены на указанный номер. Состояние собственного счета можно проверить с помощью запроса *111#. Все эти операции выполняются без комиссии.

Таким образом, несмотря на отключение сервиса Смарт-Деньги, клиенты мобильного оператора все еще могут воспользоваться внутрисистемной переадресацией средств.

Это полезно, например, в случае потери доступа к основной SIM-карте или если нужно передать деньги родственникам, которые также пользуются Киевстаром. Выведенные таким образом деньги можно использовать на оплату мобильной связи, SMS, интернета или других доступных услуг.

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