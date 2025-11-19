З 15 листопада розпочався прийом заявок на Зимову допомогу в розмірі 1 000 грн. Водночас держава анонсувала ще одну виплату, а саме одноразову допомогу в розмірі 6 500 грн для соціально незахищених категорій населення.

Як отримати 6 500 гривень та куди звертатися, читайте в нашому матеріалі.

Хто має право на отримання 6 500 гривень



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1433, програма визначає кілька категорій отримувачів цієї допомоги.

Категорії осіб, які можуть подати заявку на отримання 6 500 гривень допомоги:

Діти під опікою та піклуванням, а також діти з інвалідністю, які виховуються в ДБСТ і прийомних сім’ях.

Отримувачами стануть особи, які на 1 листопада 2025 року:

отримують державну допомогу на дитину під опікою чи піклуванням — для кожної дитини до 18 років;

отримують соціальну допомогу на дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, включно з дітьми з інвалідністю, що проживають у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях — також на кожну дитину, якій не виповнилося 18 років.

Діти та особи з інвалідністю I групи з числа ВПО, а також одинокі пенсіонери.

Одноразову виплату отримає один із членів сім’ї, якщо він станом на 1 листопада 2025 року:

отримує допомогу на проживання як ВПО — на кожну дитину до 18 років, зареєстровану як внутрішньо переміщену, а також на особу з інвалідністю I групи серед ВПО;

є одиноким пенсіонером, який отримує пенсію не вище 9 444 грн і визнаний непрацездатним (разом із надбавкою на догляд).

Діти з малозабезпечених родин.

Виплата надається одному члену малозабезпеченої сім’ї, якщо на 1 листопада 2025 року він отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим — на кожну дитину до 18 років із такої сім’ї.

У всіх категоріях розмір допомоги становить 6 500 грн. Якщо особа підпадає під кілька підстав, гроші виплачуються лише один раз.

Як отримати 6 500 гривень допомоги від держави

Упродовж листопада кошти мають бути автоматично нараховані на основі списків, складеними Пенсійним фондом. Тобто поки не потрібно нікуди ходити.

Коли можна подати заявку на отримання 6 500 грн

Відповідно до постанови № 1433, якщо до кінця листопада виплата не надійшла, до 17 грудня потрібно подати заяву на отримання допомоги.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати до 17 грудня 2025 року — до Пенсійного фонду України у зручний для отримувача спосіб:

через мобільний додаток Дія в електронному форматі;

у паперовому вигляді через територіальні підрозділи Пенсійного фонду.

Отримувач відповідає за достовірність даних, зазначених у заяві, відповідно до чинного законодавства.

Як оформити 6 500 через Дію

Щоб оформити заявку в Дії, потрібно:

встановити мобільний додаток на пристрій, який підтримує його роботу, підключитися до Інтернету та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію; вибрати у меню Дії послугу з оформлення одноразової грошової допомоги; відкрити спеціальний рахунок або перевірити його номер, якщо він уже відображений у застосунку; сформувати й подати заяву на допомогу.

Заява створюється автоматично в довільній, але зрозумілій формі й повинна містити такі дані про отримувача:

прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);

задекларована/зареєстрована або фактична адреса проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

номер спеціального рахунку.

Дані про дітей до 18 років (якщо подається заява щодо них):

прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);

дата народження;

серія та номер свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує

факт народження (для дітей до 14 років, а за відсутності паспорта — до 16 років);

серія й номер паспорта громадянина України або закордонного паспорта (для дітей, які мають такі документи).

Заява подається окремо на кожну дитину.

Необхідні відомості для автоматичного формування заяви Дія отримує з Єдиної системи у режимі електронної взаємодії.

Після формування заява блокується від редагування та передається до Єдиної системи, звідки надходить до Пенсійного фонду України для подальшого опрацювання.

