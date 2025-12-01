Курс долара впливає на фінансові рішення українців, особливо в умовах війни. Наприкінці 2025 року громадян цікавить, як зміниться вартість американської валюти, і чи варто накопичувати долар чи робити ставку на гривневі інструменти.

Про те, що буде з курсом долара у грудні, Фактам ICTV розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Які фактори впливатимуть на курс долара у грудні

Яким буде курс долара у грудні, залежатиме від низки причин. За словами експерта, до кінця року очікується, що валютний ринок працюватиме під доволі відчутним впливом зовнішніх ризиків.

Водночас дії Національного банку — передовсім монетарна послідовність і режим керованої гнучкості — залишають достатній запас міцності, щоб уникати різких стрибків курсу долара у грудні 2025.

– Навряд чи, ми знову побачимо ситуацію, подібну до грудня 2024 року, коли для стримування попиту НБУ довелося витратити понад $5 млрд інтервенцій — фактично удвічі більше від стандартних місячних обсягів. Тоді ринок перебував під шаленим тиском: економіка просідала через удари по інфраструктурі, а попит на валюту значно випереджав пропозицію. У тій ситуації саме регулятор виступив стабілізаційним центром, і йому вдалося приборкати хвилю панічних очікувань, – зауважив експерт.

Цьогоріч логіка процесів частково повторюється. Обстріли тривають і створюють додаткове навантаження на економіку. Традиційно зростає сезонний попит, пов’язаний зі щорічними виплатами бонусів, премій та дивідендів. Бізнес поводиться досить обережно, закладаючи у ціни додаткові ризики — що, своєю чергою, підштовхує інфляцію.

– У таких умовах громадяни шукають способи зберегти купівельну спроможність своїх заощаджень. Але на відміну від минулого року, НБУ сформував передумови для зміцнення ролі гривневих інструментів. Частина коштів, безумовно, піде на валютний ринок, однак, на мою думку, значний обсяг може бути спрямований у ОВДП та гривневі депозити — інструмент, який сьогодні виглядає достатньо привабливо, – припустив експерт.

Прогноз курсу долара на грудень

Якщо оцінювати прогноз курсу долара у грудні та перспективу в ширшому горизонті, то очікується, що до кінця року ситуація залишатиметься відносно врівноваженою. Курсові коливання, найімовірніше, перебуватимуть у межах коридорів 42–43,5 грн за долар та 49–51,5 грн за євро.

Це відповідає макроекономічним передумовам і тим темпам інфляції, які ми бачимо. За підсумками року інфляція навряд чи перевищить 10%, а за підсумками листопада-грудня – не більше 1,5%.

Попри війну та руйнування енергетичної інфраструктури, нинішня конфігурація валютного ринку залишається керованою. Завдяки вчасним рішенням НБУ ми маємо змогу тамувати потенційні ризики та уникати шокових сценаріїв.

Чи варто українцям активно скуповувати валюту

Питання заощаджень сьогодні хвилює багатьох. Ухвалюючи таке рішення “купувати валюту наперед” варто зважено, з “озиранням” на власні стратегічні плани.

Гривневі депозити зараз пропонують таку дохідність, яка дозволяє повністю покривати інфляційний тиск. Якщо порівняти прибутковість у гривні та у валюті — різниця суттєва. У гривні ми маємо двозначні ставки, тоді як валютні депозити дають удесятеро менший результат.

Для прикладу: вклад у 20 тис. грн на рік під середню ставку 14,5% приносить понад 2 тис. грн чистого доходу. Якщо ж ці кошти конвертувати у долар, покласти на депозит і повернути назад — у гривневому еквіваленті прибуток буде приблизно у 10–12 разів нижчим.

– Що стосується готівкової валюти — вона теж не є абсолютним захистом. Інфляція існує і в США, і в Європі, тому долар та євро також втрачають вартість із часом. Зберігати заощадження “під подушкою”, без руху, — це фактично погоджуватися на поступову втрату грошей, -попередив експерт.

Саме тому варто диверсифікувати ризики. Найбільш прагматична модель — розподілити кошти між гривневими й валютними інструментами, залишивши певну частину в готівці. Пропорції можуть бути майже рівними — залежно від особистих планів і горизонту витрат.

Українські банки зацікавлені в посиленні довіри до національної валюти, і сьогодні є підстави звертати увагу саме на гривневі інструменти заощаджень. Але остаточне рішення завжди має ґрунтуватися на індивідуальних потребах та цілях кожного громадянина.

