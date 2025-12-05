Протягом 2025 року вдалося викрити дев’ять торгових мереж, які використовують масштабну схему дроблення ФОПів з метою мінімізації податків.

Про це заявила виконувачка обов’язків глави Державної податкової служби України Леся Карнаух в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Схема з мінімізації податків ФОП

– В цілому в Україні у нас є проблема із нелегальним використанням ФОПів, із дробленням ФОПів. Це для роздрібної торгівлі у нас дуже характерно. Ми протягом 2025 року 9 торгових мереж встановили, що вони використовують масштабну схему дроблення, – розповіла Леся Карнаух.

Як зазначила в. о. глави Державної податкової служби, підготовлено відповідні аналітичні матеріали, які вже передано до Бюро економічної безпеки.

– Нещодавно за нашими матеріалами БЕБ здійснило реалізацію щодо однієї торгової мережі в Чернівецькій області. Для держави – це збитки. Попередньо, ми прорахували, що десь 840 млн грн, – сказала вона.

На запитання журналістки Фактів ICTV про те, скільки держава втрачає через схеми з ФОПами та наскільки активно це використовують, в. о. глави Державної податкової служби відповіла, що є різні розрахунки.

– Оскільки немає єдиної методології розрахунку втрат держави від застосування схем з дробленням з ФОПами – деякі оцінки сягають 25-30 млрд, деякі оцінки говорять по інших видах бізнесу. Кожен напрям – роблять власну оцінку: десь 8 млрд, десь 100 млрд, залежно від того, який обсяг цього ринку. Сам факт того, що є такі розрахунки, що держава втрачає – це негативна історія від використання схем з ФОПами і з дробленням, – наголосила вона.

