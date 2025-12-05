В течение 2025 года удалось разоблачить девять торговых сетей, которые используют масштабную схему дробления ФЛП с целью минимизации налогов.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух в интервью журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Схема по минимизации налогов ФЛП

— В целом в Украине у нас есть проблема с нелегальным использованием ФЛП, с дроблением ФЛП. Это для розничной торговли у нас очень характерно. В течение 2025 года мы установили, что 9 торговых сетей используют масштабную схему дробления, — рассказала Леся Карнаух.

Сейчас смотрят

Как отметила и. о. главы Государственной налоговой службы, подготовлены соответствующие аналитические материалы, которые уже переданы в Бюро экономической безопасности.

— Недавно по нашим материалам БЭБ осуществило реализацию в отношении одной торговой сети в Черновицкой области. Для государства — это убытки. Предварительно, мы просчитали, что где-то 840 млн грн, — сказала она.

На вопрос журналистки Фактов ICTV о том, сколько государство теряет из-за схем с ФЛП и насколько активно это используют, и. о. главы Государственной налоговой службы ответила, что есть разные расчеты.

— Поскольку нет единой методологии расчета потерь государства от применения схем с дроблением с ФЛП — некоторые оценки достигают 25-30 млрд, некоторые оценки говорят о других видах бизнеса. Каждое направление — делают свою оценку: где-то 8 млрд, где-то 100 млрд, в зависимости от того, какой объем этого рынка. Сам факт того, что есть такие расчеты, что государство теряет — это негативная история от использования схем с ФЛП и с дроблением, — подчеркнула она.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.