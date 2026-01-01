Через війну частина українців потребують особливої підтримки, зокрема внутрішньо переміщені особи. Саме вони потребують захисту та допомоги від міжнародних організацій.

Через невизначеність щодо обсягів коштів, на початку року багато організацій можуть тимчасово призупиняти прийом заявок, щоб оцінити, скільки ресурсів реально доступно для розподілу.

Хто виплачуватиме грошову допомогу для українців у січні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Хто отримає грошову допомогу з 1 січня 2026 року

З січня 2026 року ця допомога буде доступна для тих, хто відповідає певним критеріям. Фінансову підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю, жителі прифронтових або деокупованих територій, а також ті, хто втратив житло. Особлива увага приділяється малозабезпеченим сім’ям, самотнім літнім людям, матерям-одиначкам та сім’ям із дітьми з інвалідністю.

Виплати здійснюються переважно на три місяці, іноді з можливістю продовження до пів року, через банківські рахунки або відділення Укрпошти. Реєстрація відбувається через офіційні сайти та сторінки організацій у соцмережах.

Жодна з організацій не просить паролі чи коди від банківських карток – таку інформацію не можна передавати стороннім, щоб уникнути шахрайства.

Багато програм реалізуються спільно з місцевими адміністраціями, які формують списки людей у складних життєвих обставинах, щоб допомога дійшла до тих, хто її найбільше потребує.

Грошова допомога для українців від NRC: чи можна отримати у 2026 році

Наприклад, Норвезька рада у справах біженців (NRC) підтримує внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових районів, надаючи 2 200 грн на члена родини щомісяця протягом трьох місяців.

Програма NRC вже допомогла понад пів мільйона людей з 2022 року і включає не лише планові, а й екстрені виплати під час кризових ситуацій, таких як обстріли чи вимушене переміщення.

У NRC повідомили, що усі попередні заявки на отримання грошової допомоги оброблено повністю.

Щоб дізнаватися про наступні етапи програми, слідкуйте за оновленнями на Facebook-сторінці Норвезька рада у справах біженців в Україні.

Грошова допомога українцям від ЮНІСЕФ у 2026 році: що відомо

10 грудня 2025 року ЮНІСЕФ звернулася до національних урядів, представників державного та приватного сектору, а також міжнародних партнерів із закликом забезпечити фінансування у розмірі 350 млн доларів США на 2026 рік. Мета цього звернення – надати життєво необхідну гуманітарну допомогу 4,3 млн людей в Україні, серед яких 725 000 дітей.

Це звернення стало частиною глобальної ініціативи ЮНІСЕФ Гуманітарні дії для дітей 2026 і пов’язане з Планом гуманітарних потреб та реагування в Україні на 2026 рік, який буде презентовано на початку наступного року.

Організація наголошує на важливості пріоритетного багаторічного фінансування, дотримання гуманітарних принципів, захисту прав дітей та усунення бар’єрів для доступу гуманітарної допомоги.

Найголовніше, на що звертає увагу ЮНІСЕФ, – це припинення війни, щоб українські діти могли рости та жити в мирних умовах.

Тож поки що невідомо, кому і в якому розмірі надаватиметься допомога.

Грошова допомога українцям з 1 січня 2026 від УВКБ ООН

Гуманітарна підтримка від УВКБ ООН у січні 2026 року охоплює тих, хто потребує негайної допомоги після ракетних ударів або евакуації. Це можуть бути домогосподарства, де житло пошкоджене або непридатне для проживання, сім’ї, які втратили близького родича, або ті, хто тимчасово залишився без доходу.

Для реєстрації потрібні ІПН, паспорт, довідка ВПО (за наявності), банківський рахунок, свідоцтва про народження дітей та, за потреби, медичні документи.

Також УВКБ ООН у партнерстві з Урядом України надає одноразову грошову допомогу для кожного домогосподарства, щоб сім’ї могли підготуватися та комфортно пройти опалювальний сезон 2025/2026 років. Ця підтримка спрямована на придбання твердого палива для опалення та допомогу у складних зимових умовах, особливо в прифронтових регіонах.

Наразі організація обробляє лише заявки, прийняті у 2025 році. Проте самі виплати продовжуватимуться у 2026 році для тих домогосподарств, які вже були зареєстровані та відповідають критеріям отримання допомоги.

Допомога доступна лише для сімей, що фактично проживають у житлових будинках або приміщеннях з твердим пічним опаленням у таких областях:

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Луганській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Миколаївській,

Чернігівській.

Допомога від Червоного Хреста у січні 2026 року

Наразі Червоний Хрест надає грошову підтримку на відновлення житла. Програма передбачає надання фінансової допомоги для відбудови житлових приміщень, постраждалих у надзвичайних ситуаціях.

Вона спрямована на підтримку населення Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей, які потребують відновлення середніх та легких пошкоджень базових елементів житла, таких як дах, вікна, двері тощо, спричинених воєнними діями.

Розмір грошової допомоги визначається індивідуально для кожного домогосподарства після оцінки ступеня пошкоджень.

Допомога для родин цивільних осіб, що вважаються зниклими безвісти, триває до грудня 2025 року за підтримки Британського Червоного Хреста. Невідомо, чи її продовжать у 2026 році.

Щодо грошової допомоги для цивільних осіб, звільнених із полону – ця програма також діє до грудня 2025 року, і наразі невідомо, чи буде вона поновлена або продовжена.

Програма догляд вдома, орієнтована на зимовий період, діє до кінця 2025 року. Наразі дані про її продовження чи відновлення не відомі.

Грошова допомога від Карітас у січні 2026 року

Карітас Україна продовжуватиме надавати одноразову допомогу на зимовий період у січні 2026 року. Вона видається на одне домогосподарство та призначена для потребуючих у громадах Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та Миколаївської областей на підконтрольних Україні територіях. Мешканці у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях отримають допомогу з твердим паливом.

Проєкт реалізують Карітас Харків, Карітас Краматорськ, Карітас Донецьк (Дніпро), Карітас Запоріжжя, Карітас Миколаїв та Карітас Херсон, за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Програма триватиме до 31 березня 2026 року.

У рамках проєкту Екстрена гуманітарна підтримка у Сумській та Харківській областях команда Карітасу Харків щодня забезпечує евакуйованих гарячими обідами, необхідними речами та підтримкою, яка допомагає не відчувати самотності в нових умовах. Крім того, команда активно бере участь у перевезенні людей із транзитного центру до безпечних місць в Україні.

Програми адаптовані до умов кожного регіону, і дізнатися деталі можна у місцевих органах самоврядування, офісах Карітас або через гарячу лінію 0-800-336-734 (пн–пт, 09:30–16:00).