Из-за войны часть украинцев нуждаются в особой поддержке, в частности внутренне перемещенные лица. Именно они нуждаются в защите и помощи от международных организаций.

Из-за неопределенности относительно объемов средств, в начале года многие организации могут временно приостанавливать прием заявок, чтобы оценить, сколько ресурсов реально доступно для распределения.

Кто будет выплачивать денежную помощь украинцам в январе 2026 года, читайте в нашем материале.

Кто получит денежную помощь с 1 января 2026 года

С января 2026 года эта помощь будет доступна для тех, кто соответствует определенным критериям. Финансовую поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители прифронтовых или деоккупированных территорий, а также те, кто потерял жилье. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам и семьям с детьми с инвалидностью.

Выплаты осуществляются преимущественно на три месяца, иногда с возможностью продления до полугода, через банковские счета или отделения Укрпочты. Регистрация происходит через официальные сайты и страницы организаций в соцсетях.

Ни одна из организаций не просит пароли или коды от банковских карт — такую информацию нельзя передавать посторонним, чтобы избежать мошенничества.

Многие программы реализуются совместно с местными администрациями, которые формируют списки людей в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Денежная помощь для украинцев от NRC: можно ли получить в 2026 году

Например, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) поддерживает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых районов, предоставляя 2 200 грн на члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

Программа NRC уже помогла более полумиллиону человек с 2022 года и включает не только плановые, но и экстренные выплаты во время кризисных ситуаций, таких как обстрелы или вынужденное перемещение.

В NRC сообщили, что все предыдущие заявки на получение денежной помощи обработаны полностью.

Чтобы узнавать о следующих этапах программы, следите за обновлениями на Facebook-странице Норвежский совет по делам беженцев в Украине.

Денежная помощь украинцам от ЮНИСЕФ в 2026 году: что известно

10 декабря 2025 года ЮНИСЕФ обратился к национальным правительствам, представителям государственного и частного сектора, а также международным партнерам с призывом обеспечить финансирование в размере 350 млн долларов США на 2026 год. Цель этого обращения — предоставить жизненно необходимую гуманитарную помощь 4,3 млн человек в Украине, среди которых 725 000 детей.

Это обращение стало частью глобальной инициативы ЮНИСЕФ Гуманитарные действия для детей 2026 и связано с Планом гуманитарных потребностей и реагирования в Украине на 2026 год, который будет представлен в начале следующего года.

Организация подчеркивает важность приоритетного многолетнего финансирования, соблюдения гуманитарных принципов, защиты прав детей и устранения барьеров для доступа гуманитарной помощи.

Самое главное, на что обращает внимание ЮНИСЕФ, — это прекращение войны, чтобы украинские дети могли расти и жить в мирных условиях.

Поэтому пока неизвестно, кому и в каком размере будет предоставляться помощь.

Денежная помощь украинцам с 1 января 2026 года от УВКБ ООН

Гуманитарная поддержка от УВКБ ООН в январе 2026 года охватывает тех, кто нуждается в немедленной помощи после ракетных ударов или эвакуации. Это могут быть домохозяйства, где жилье повреждено или непригодно для проживания, семьи, которые потеряли близкого родственника, или те, кто временно остался без дохода.

Для регистрации необходимы ИНН, паспорт, справка ВПЛ (при наличии), банковский счет, свидетельства о рождении детей и, при необходимости, медицинские документы.

Также УВКБ ООН в партнерстве с Правительством Украины предоставляет единовременную денежную помощь для каждого домохозяйства, чтобы семьи могли подготовиться и комфортно пройти отопительный сезон 2025/2026 годов. Эта поддержка направлена на приобретение твердого топлива для отопления и помощь в сложных зимних условиях, особенно в прифронтовых регионах.

В настоящее время организация обрабатывает только заявки, принятые в 2025 году. Однако сами выплаты будут продолжаться в 2026 году для тех домохозяйств, которые уже были зарегистрированы и соответствуют критериям получения помощи.

Помощь доступна только для семей, фактически проживающих в жилых домах или помещениях с твердым печным отоплением в следующих областях:

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Луганской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Николаевской,

Черниговской.

Помощь от Красного Креста в январе 2026 года

В настоящее время Красный Крест предоставляет денежную поддержку на восстановление жилья. Программа предусматривает предоставление финансовой помощи для восстановления жилых помещений, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Она направлена на поддержку населения Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей, которые нуждаются в восстановлении средних и легких повреждений базовых элементов жилья, таких как крыша, окна, двери и т.д., вызванных военными действиями.

Размер денежной помощи определяется индивидуально для каждого домохозяйства после оценки степени повреждений.

Помощь для семей гражданских лиц, считающихся пропавшими без вести, продолжается до декабря 2025 года при поддержке Британского Красного Креста. Неизвестно, будет ли она продлена в 2026 году.

Что касается денежной помощи для гражданских лиц, освобожденных из плена, эта программа также действует до декабря 2025 года, и пока неизвестно, будет ли она возобновлена или продлена.

Программа ухода на дому, ориентированная на зимний период, действует до конца 2025 года. На данный момент данные о ее продлении или возобновлении неизвестны.

Денежная помощь от Каритас в январе 2026 года

Каритас Украина продолжит предоставлять единовременную помощь на зимний период в январе 2026 года. Она выдается на одно домохозяйство и предназначена для нуждающихся в общинах Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областей на подконтрольных Украине территориях. Жители Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей получат помощь с твердым топливом.

Проект реализуют Каритас Харьков, Каритас Краматорск, Каритас Донецк (Днепр), Каритас Запорожье, Каритас Николаев и Каритас Херсон при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Программа продлится до 31 марта 2026 года.

В рамках проекта Экстренная гуманитарная помощь в Сумской и Харьковской областях команда Каритас Харьков ежедневно обеспечивает эвакуированных горячими обедами, необходимыми вещами и поддержкой, которая помогает не чувствовать себя одинокими в новых условиях. Кроме того, команда активно участвует в перевозке людей из транзитного центра в безопасные места в Украине.

Программы адаптированы к условиям каждого региона, и узнать подробности можно в местных органах самоуправления, офисах Каритас или по горячей линии 0-800-336-734 (пн–пт, 09:30–16:00).