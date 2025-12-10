За обсягами західної військової допомоги Україні 2025 рік стане найбіднішим від початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це повідомляють дослідники проєкту Ukraine Support Tracker.

Скорочення західної допомоги Україні: деталі

За даними досліджень, у другій половині 2025 року обсяги європейської військової допомоги зменшилися настільки, що вона не змогла компенсувати відсутність допомоги з боку США.

Зараз дивляться

Так, у вересні та жовтні цього року Європа виділила Україні лише близько €4,2 млрд військової допомоги, чого недостатньо, щоб компенсувати втрату допомоги від США.

– Водночас збільшився розрив всередині самої Європи. Так, Німеччина, Франція та Великобританія значно збільшили обсяги допомоги Києву, однак у відносному вираженні вони залишилися нижчими за рівень допомоги від скандинавських країн, – йдеться у дослідженні.

Також виявилось, що Іспанія та Італія надали порівняно незначну допомогу.

Скорочення відбулось після рекордного першого півріччя 2025 року. За нинішніх темпів, як вказують дослідники Ukraine Support Tracker, військова допомога не є достатньою, щоб компенсувати відсутність підтримки з боку США.

Так, у 2022-2024 роках обсяги спільної військової допомоги Україні становили близько €41,6 млрд щорічно.

Якщо ж взяти 2025 рік, то досі було виділено всього €32,5 млрд. Тож для досягнення попереднього рівня до кінця року треба забезпечити додатково €9,1 млрд – це удвічі більший щомісячний рівень виділення коштів, ніж у попередні місяці.

– На основі даних, доступних до жовтня, Європа не змогла підтримати динаміку першого півріччя 2025 року, – прокоментував ситуацію керівник програми Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).

Він пояснив, що з огляду на це уповільнення Європі важко буде повністю компенсувати відсутність військової допомоги США у 2025 році.

Нагадаємо, що проєкт Ukraine Support Tracker резалізований дослідниками Інституту світової економіки у Кілі (IfW).

В рамках UST група німецьких вчених збирає та узагальнює усю відкриту інформацію про фінансову та матеріальну підтримку, яку надають Києву від початку 2022 року понад 40 країн світу та ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.