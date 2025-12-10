Європа не зможе компенсувати відсутність допомоги США Україні – дані UST
- У другій половині 2025 року обсяги військової допомоги Європи Україні знизилися до €4,2 млрд.
- Це не компенсує відсутність військової допомоги від США, адже для досягнення рівня попередніх років потрібно ще €9,1 млрд.
За обсягами західної військової допомоги Україні 2025 рік стане найбіднішим від початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Про це повідомляють дослідники проєкту Ukraine Support Tracker.
Скорочення західної допомоги Україні: деталі
За даними досліджень, у другій половині 2025 року обсяги європейської військової допомоги зменшилися настільки, що вона не змогла компенсувати відсутність допомоги з боку США.
Так, у вересні та жовтні цього року Європа виділила Україні лише близько €4,2 млрд військової допомоги, чого недостатньо, щоб компенсувати втрату допомоги від США.
– Водночас збільшився розрив всередині самої Європи. Так, Німеччина, Франція та Великобританія значно збільшили обсяги допомоги Києву, однак у відносному вираженні вони залишилися нижчими за рівень допомоги від скандинавських країн, – йдеться у дослідженні.
Також виявилось, що Іспанія та Італія надали порівняно незначну допомогу.
Скорочення відбулось після рекордного першого півріччя 2025 року. За нинішніх темпів, як вказують дослідники Ukraine Support Tracker, військова допомога не є достатньою, щоб компенсувати відсутність підтримки з боку США.
Так, у 2022-2024 роках обсяги спільної військової допомоги Україні становили близько €41,6 млрд щорічно.
Якщо ж взяти 2025 рік, то досі було виділено всього €32,5 млрд. Тож для досягнення попереднього рівня до кінця року треба забезпечити додатково €9,1 млрд – це удвічі більший щомісячний рівень виділення коштів, ніж у попередні місяці.
– На основі даних, доступних до жовтня, Європа не змогла підтримати динаміку першого півріччя 2025 року, – прокоментував ситуацію керівник програми Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).
Він пояснив, що з огляду на це уповільнення Європі важко буде повністю компенсувати відсутність військової допомоги США у 2025 році.
Нагадаємо, що проєкт Ukraine Support Tracker резалізований дослідниками Інституту світової економіки у Кілі (IfW).
В рамках UST група німецьких вчених збирає та узагальнює усю відкриту інформацію про фінансову та матеріальну підтримку, яку надають Києву від початку 2022 року понад 40 країн світу та ЄС.