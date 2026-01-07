Розмір мінімальної заробітної плати впливає на рівень доходів населення, соціальні виплати, а також на формування фонду оплати праці на підприємствах усіх форм власності.

Факти ICTV дізнавалися, як змінилася мінімальна заробітна плата у 2026 році та чи варто очікувати на підвищення.

Яка мінімальна зарплата буде у 2026 році

У 2026 році в Україні відбулося підвищення як мінімальної заробітної плати, так і пенсійних виплат. Уряд заклав у бюджеті поступове зростання цих показників, проте суми викликали неоднозначну реакцію.

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено встановлення мінімальної зарплати на рівні 8 647 грн на місяць, що відповідає 52 грн за годину.

Збільшення досить скромне – усього на 8,6%, що фактично лише компенсує інфляційні втрати і не забезпечує реального зростання доходів. Для українців, які отримують мінімальну зарплату, це підвищення не матиме суттєвого впливу, особливо якщо врахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. У результаті “чиста” мінімальна зарплата становитиме близько 6 658 грн.

У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку ще під час своєї каденції представив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наведено дещо інші цифри:

у 2027 році — 9 374 грн;

у 2028 році — 10 059 грн.

Ці суми мають відображати поступове зростання, проте варто розуміти, що такий прогноз є орієнтовним. Точні цифри напряму залежатимуть від стану економіки та перебігу війни, адже передбачити вплив воєнних дій на макроекономічну ситуацію заздалегідь неможливо.