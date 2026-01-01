З 1 січня 2026 року на українців чекає масштабний пакет змін у соціальній, медичній, фінансовій та цифровій сферах.

Зростуть пенсії, мінімальна зарплата і виплати для сімей із дітьми, запрацюють нові програми підтримки батьків та людей після 40 років.

Держава оновлює календар щеплень, розширює цифрові сервіси в Дії та змінює правила соцзахисту.

Водночас бюджет-2026 закріплює пріоритет оборони та зберігає фокус на підтримці громадян в умовах війни.

Що ще відомо про те, які саме зміни очікують на українців із 1 січня 2026 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оновлення Національного календаря профілактичних щеплень

Починаючи з 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень.

Зокрема, з цієї дати розпочнеться вакцинація проти ВПЛ, яка буде безоплатною для дівчат віком 12-13 років. Її проводитимуть однією дозою замість трьох, як передбачалося раніше.

Таким чином, Україна приєднається до європейського підходу у використанні мультикомпонентних вакцин.

Зауважимо, що новий Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань:

туберкульоз;

гепатит В;

кір;

паротит;

краснуха;

поліомієліт;

дифтерія;

правець;

кашлюк;

ХІБ-інфекція;

вірус папіломи людини (ВПЛ).

Зауважимо, що щеплення від кору, паротиту та краснухи (КПК) відтепер рекомендуватимуть дітям у віці 1 та 4 роки, що забезпечить захист дітей в більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.

Вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) зможуть проводити вже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу.

Діти віком до 7 місяців отримуватимуть щеплення без попереднього тесту, якщо не матимуть до цього контакту із хворими на туберкульоз.

2 000 грн на чекап здоров’я для українців 40+: деталі

З 1 січня 2026 року в Україні для громадян старше 40 років з’явиться можливість отримати медичне обстеження на суму 2000 грн від держави.

Очікується, що це допоможе вчасно виявляти ризики та підтримувати стан організму на належному рівні.

Так, кожна людина належного віку через 30 днів після дня народження отримає сповіщення в застосунку Дія з пропозицією пройти скринінг.

Після підтвердження заявки учасники отримають по 2 тис. грн на спеціальну Дія.Картку.

Ці гроші можна буде використати виключно для оплати медичних послуг у закладах, що входять до переліку Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Туди входять як державні клініки, так і приватні та комунальні медичні заклади. До того ж, запис до них не залежить від місця реєстрації.

Водночас для людей, які не користуються застосунком Дія, передбачили альтернативний варіант – оформлення пластикової банківської картки через подачу заявки до ЦНАП.

Тоді протягом тижня на мобільний телефон надійде повідомлення про зарахування коштів на той самий пакет послуг скринінгу.

Що входить у безоплатний чекап:

фізикальне обстеження – вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту та окружності талії;

опитування щодо способу життя;

лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін, а за потреби – електроліти та креатинін);

оцінка ментального здоров’я для виявлення стресу та тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та надання персоналізованих рекомендацій.

Обстеження відбуватиметься протягом 60-90 хвилин, проводитимуть його під час одного візиту. Оплату треба буде здійснити безпосередньо у закладі.

У випадку, якщо у пацієнта виявлять ризики або відхилення, йому одразу нададуть направлення до відповідного спеціаліста.

Система також відстежуватиме виконання цього маршруту. Крім того, лікарі зможуть призначати необхідні препарати, які пацієнт отримає безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Підвищення дитячих виплат: суми та умови

Також у 2026 році в Україні набирають чинності зміни щодо підвищення державних виплат сім’ям з дітьми.

Зокрема, допологова допомога для незастрахованих жінок становитиме 7 тис. грн, а одноразова виплата при народженні дитини – 50 тис. грн і призначатиметься окремо на кожну дитину у разі багатоплідних пологів.

Також зберігається програма Пакунок малюка, який можна отримати у натуральному вигляді або як грошову компенсацію з 36 тижня вагітності і до трьох місяців після народження.

Щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становитиме 7 тис. грн, а для дітей з інвалідністю – 10,5 тис. грн.

Окремо передбачена одноразова виплата Пакунок школяра у розмірі 5 тис. грн для першокласників.

Також у січні 2026 року в Україні стартує державна програма єЯсла, яка передбачає щомісячну допомогу батькам дітей віком від 1 до 3 років, що вийшли на роботу або навчання на повний день.

Розмір виплати становитиме 8 тис. грн на дитину, а для дітей з інвалідністю – до 12 тис. грн.

Кошти можна буде використати на оплату няні, приватного дитсадка, гуртків або асистента, виключно за визначеним Кабміном переліком послуг.

Виплати не залежать від доходу родини та поширюються також на ВПО.

Держбюджет-2026: у фокусі – фінансування оборони

Державний бюджет України на наступний рік сфокусований на безпеці та обороні України.

Так, прогнозований ВВП становить 10,31 трлн гривень.

Очікується, що доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн (на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році), а видатки – досягнуть 4,83 трлн грн (на 134,5 млрд грн більше).

Таким чином дефіцит складе 1,9 трлн гривень, або 18,5% від ВВП.

У документі зауважено, що основною метою державного бюджету на 2026 рік окрім забезпечення оборони України, є надання підтримки громадянам та створення необхідних умов для економічного зростання, навіть в умовах війни.

Держава спрямовує 100% власних надходжень на потреби Сил оборони, включаючи грошове забезпечення військових, підтримку їхніх родин, посилення ППО, а також розроблення та виробництво української зброї, зокрема дронів.

Загальні витрати на армію у 2026 році заплановані на рівні 2,8 трлн грн, що становить майже 60% від усіх видатків бюджету.

Крім того, передбачено фінансування на рівні 1,3 трлн гривень для зарплат військових, а також 709 млрд гривень – на закупівлю озброєння та військової техніки.

Мінімальна і середня зарплата, прожитковий мінімум

На соціальну підтримку у держбюджеті на 2026 рік виділено 468,5 млрд грн (на 47,6 млрд грн більше, ніж торік).

Так, передбачено підвищення соціальних стандартів:

мінімальна зарплата – з 8 тис. до 8 647 грн;

загальний прожитковий мінімум – з 2 920 до 3 209 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – з 3 028 до 3 328 грн;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – з 2 361 до 2 595 грн.

Крім того, уряд прогнозує, що середня зарплата у 2026 році становитиме 30 032 грн.

Водночас державний бюджет на 2026 рік не передбачає змін у розмірі житлових субсидій.

Як зміниться курс валют у 2026 році

Середній курс долара на 2026 рік закладений у бюджеті на рівні 45,7 грн/$1, а середній курс євро – 49,4 грн/€1.

Водночас ці показники є лише розрахунковими та не впливають на валютну політику Національного банку.

Зарплати вчителів: коли піднімуть виплати

У 2026 році передбачене поетапне підвищення заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників: на 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з вересня 2026 року. Водночас підходи до оплати їхньої праці залишаться незмінними.

Як уточнив міністр фінансів України Сергій Марченко, зростання заробітних плат почнеться з 1 січня – у середньому з 16,7 до 21,7 тис. грн.

Далі, з 1 вересня, зазначена сума становитиме до 30 тис. грн.

Підвищення зарплат лікарів

У 2026 році заплановано і підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги – до 35 тис. грн.

Крім того, зростання виплат отримають медики прифронтових регіонів.

Це стало можливим завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн у держбюджені на 2026 рік).

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

На підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у 2026 році у держбюджеті передбачено 72,6 млрд грн, зокрема для тих, хто втратив житло через війну.

З цієї суми 1,4 млрд грн закладено на нову програму підтримки ВПО, які прибули з тимчасово окупованих територій.

Також виділено кошти на забезпечення житлом за програмою єОселя.

На підтримку регіонів, включаючи прифронтові території, планують спрямувати 293 млрд грн.

Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, а також фінансування харчування дітей 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

Очікується, що стандартні виплати для ВПО залишаться без змін:

2 тис. грн – на одну дорослу особу;

3 тис. грн – на одну дитину або особу з інвалідністю.

Пенсії у 2026 році

Планується, що щорічну індексацію пенсій проведуть із 1 березня 2026 року.

Процес має відбуватися автоматично, тож пенсіонери не повинні будуть звертатися кудись для перерахунку.

Сума підвищення наразі невідома, оскільки коефіцієнт перерахунку буде оголошено урядом протягом лютого 2026 року. Разом з тим деякі пенсії зростуть і без індексації, але залежатимуть від розміру прожиткового мінімуму.

Так, розмір виплат у 2026 році сягне:

мінімальна пенсія зросте до 2 595 гривень;

максимальна пенсія буде не більшою за 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Пенсіонери віком від 70 років отримають щомісячні доплати за вік: 300 гривень для осіб 70 – 74 років, 456 гривень для 75 – 79 років, 570 гривень для 80 років і старше.

У 2026 році для отримання пенсії за віком в Україні буде необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Пенсія не буде призначена без офіційно підтверджених доходів та документів, які підтверджують страховий стаж.

Роумінг з ЄС: коли працюватиме

Уже з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах Європейського Союзу без додаткових витрат.

І дзвінки, і SMS, і мобільний інтернет в ЄС будуть надаватися за умовами українського оператора.

У той же час абоненти з ЄС, подорожуючи в Україну, зберігатимуть свої тарифи.

Таким чином, закріплене повноцінне приєднання України до політики Roam like at home – спільної зони роумінгу ЄС.

Як зміниться харчування у школах у 2026 році

За новими правилами безоплатне харчування в українських школах стане загальнонаціональною нормою для всіх учнів з 1 по 11 клас.

Таким чином, держава візьме на себе повне забезпечення повноцінним харчуванням близько 4,4 мільйона школярів. Нововведення планується з вересня 2026 року.

Зауважимо, що раніше безкоштовно годували переважно учнів початкових класів та пільгові категорії, а також учнів 1–11 класів у прифронтових громадах.

Підвищення стипендій у 2026 році

Згідно з держбюджетом-2026, нові, підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Йдеться про такі суми:

стипендія президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України – з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету міністрів України – з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія – з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3 710 грн до 7 420 грн.

Завершення дії 1000 грн Зимової підтримки: дата

У 2026 році 30 червня закінчиться термін дії 1000 грн Зимової підтримки, отриманих через Дію. Тобто кошти потрібно витратити саме до цієї дати.

Нагадаємо, що кошти можна витрачати лише на визначені категорії товарів.

Водночас отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто оформлював заявку самостійно через відділення, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Оформити виплату Зимової підтримки можна було до 24 грудня 2025 року.

Нові правила виплат прийомним батькам з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності постанова Кабміну №1241, якою змінюється порядок розрахунку грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям за принципом гроші ходять за дитиною.

Рішення уряду передбачає підвищення виплат за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу, водночас розмір державної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається без змін.

Згідно з новою формулою, з 2026 року виплати становитимуть:

2,5 прожиткових мінімуми за першу дитину;

1,5 прожиткових мінімуми за кожну наступну;

2 прожиткових мінімуми за дитину з інвалідністю;

3,5 прожиткових мінімуми за дитину з інвалідністю підгрупи А.

У Кабміні зазначають, що зміни спрямовані на підтримку сімейних форм виховання та розвиток системи захисту дітей в умовах воєнного стану.

Сплата ЄСВ за громадян, які були у полоні РФ

З 1 січня набуває чинності закон України №4280-IX, який передбачає сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Відповідно до закону, Пенсійний фонд України визначено платником ЄСВ за:

цивільних осіб, незаконно позбавлених свободи через агресію РФ;

осіб, які проходили військову службу, але не отримували грошового забезпечення.

Нарахування та сплата внесків здійснюватимуться за кошти державного бюджету у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок за весь період позбавлення свободи та протягом шести місяців після звільнення на підставі даних відповідного реєстру.

еНотаріат у 2026 році: як скористатися

В Дії запустили перші електронні нотаріальні послуги, за рахунок яких нотаріуси змогли приєднатися та почати роботу з новою сучасною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

Повідомляється, що творці цієї системи обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій.

Серед переваг цієї системи для нотаріусів:

систематизація рутинних процесів;

єдине робоче місце;

миттєвий доступ до даних.

єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;

безпека документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;

швидкий обмін даними між реєстрами і базами;

реєстрація кожної нотаріальної дії;

автоматизація перенесення даних по ключових реєстрах.

Як працюватиме е-Нотаріат:

У системі передбачено електронний кабінет, у якому фахівці зможуть виконувати всі дії онлайн: перевіряти особу через Єдиний демографічний реєстр, користуватися реєстрами довіреностей і бланків, а також здійснювати нотаріальні дії в електронному форматі.

Перші онлайн-послуги можна буде отримати через мобільний застосунок Дія. Користувач зможе обрати нотаріуса, узгодити час відеозв’язку через WebEx (аналогічно до сервісу онлайн-шлюбу) і пройти всі необхідні перевірки дистанційно.

Після ідентифікації та перевірки документів нотаріус здійснюватиме дію онлайн із накладанням кваліфікованих електронних підписів обох сторін.

Заплатити за послугу також можна буде безпосередньо в застосунку. Після підтвердження платежу нотаріус отримає повідомлення у системі е-Нотаріат і зможе провести процедуру.

Базова соцдопомога: зміни з 1 січня 2026

В Україні змінюють формат підтримки малозабезпечених сімей. Із 1 січня 2026 року чинну соціальну допомогу планують трансформувати у базову соціальну допомогу, яка об’єднає окремі види державних виплат.

Базова соціальна допомога стане основним інструментом підтримки вразливих верств населення та визначатиметься як різниця між базовою величиною для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Базова величина становитиме 100% для першого члена сім’ї, 70% – для кожного наступного, а для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю І–II групи – 100%.

Розмір допомоги є індивідуальним і прив’язаний до базової величини, яка наразі становить 4 500 грн.

Розлучення онлайн у 2026 році: як це працюватиме

Після Нового року в Дії має запрацювати нова послуга – розлучення онлайн для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Зауважимо, що раніше ця процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим, без черг і без зайвих поїздок.

Після подання заяви Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано.

Заяву можна буде відкликати до завершення перевірки Дією. У разі, якщо Дія затвердить розірвання шлюбу, свідоцтво про це надішлють поштою на обрану адресу.

Також витяг про розірвання шлюбу та повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу можна буде отримати на порталі Дія.

Мінімальний строк – місяць і два дні після подання заяви. Очікується, що послуга буде доступна 24/7 з будь-якої точки світу.

Як спростили оформлення документів для іноземних захисників

З 16 січня 2026 року порядок оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони України або допомагають військовим, а також для членів їхніх сімей, спрощено.

Постанова Кабміну передбачає: право на тимчасову посвідку на проживання для іноземців, які щонайменше шість місяців допомагали Силам оборони; можливість продовження перебування в Україні після завершення строку дії паспортів; скасування окремих медичних довідок і довідок про несудимість; чіткий механізм оскарження відмов в імміграції.

Окремо спрощено імміграційні процедури для родин іноземців, які загинули під час служби в Збройних силах України, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Зміни спрямовані на зменшення бюрократії та розширення правових гарантій для іноземців, які захищають Україну.

Що зроблять для покращення лікування військових з січня 2026

Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації експериментального проєкту з корекції рубцевих змін шкіри після поранень і опіків для військовослужбовців та ветеранів.

Програма стартує на початку січня 2026 року і діятиме до 31 грудня 2026 року. Її мета – забезпечити доступ військових до медичних послуг, необхідних для фізичної реабілітації та соціальної адаптації.

У Мінветеранів уточнили, що з 2026 року держава компенсуватиме такі послуги всім медичним закладам, незалежно від форми власності, за умови наявності ліцензії та договору з відомством. Проєкт передбачає застосування ін’єкційних методів і лазерних технологій для зменшення рубців, болю та функціональних порушень після травм і опіків.

Цифрові перепустки у Києві у 2026: що відомо

У Києві з 2026 року запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Київській міській військовій адміністрації доручили спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити порядок використання цифрових перепусток, а також ініціювати їх упровадження в Київській області.

Окремо передбачено створення інформаційної системи управління цифровими перепустками для руху транспорту.

Наразі комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00. У цей період перепустки зможуть використовувати працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Оновлення в Армія+ у 2026: чого очікувати

У 2026 році мобільний застосунок Армія+ для українських військовослужбовців отримає масштабні оновлення.

Йдеться про третю версію Армія+, у якій з’являться нові роз’яснення, документи та можливість звернення до цифрового помічника. Ключове нововведення – електронне посвідчення захисника (військовий квиток або офіцерське посвідчення) для підтвердження особи.

Також у застосунку додадуть дані про зарплату та спорядження, оновлять розділ навчання з короткими відеоформатами й розширять сервіси для командирів, зокрема підпис рапортів онлайн. Нині Армія+ використовують близько 1 млн військових, а щомісячна аудиторія сягає 500 тис. користувачів.

єЧерга для легкових авто

На початку 2026 року Міністерство розвитку громад та територій України планує запустити пілотний проєкт електронної черги єЧерга для легкових авто.

Спершу пілот запровадять на одному пункті пропуску, ймовірно, Чоп, після чого ухвалюватимуть рішення про масштабування.

Особливість проєкту для легкових авто – значно більший трафік, ніж у вантажівок і автобусів.

Нині єЧерга вже обов’язкова для всіх вантажівок і автобусів: за три роки через систему здійснено 2,3 млн перетинів кордону вантажним транспортом та 329 тис. автобусами. Загалом за рік кордон України перетинають близько 6,6 млн автомобілів.

Проєктом єЧерга зацікавилися Словаччина та інші країни, які тестують українську систему для можливого впровадження на своїй стороні кордону.

Як зміниться виїзд за кордон з 1 січня

З 1 січня 2026 року листи-інформування для виїзду за кордон представників медіа та інформаційної сфери надаватиме Держкомтелерадіо. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну №1509.

Нові правила стосуються чоловіків віком 23-60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної діяльності. Перетин кордону буде можливий за наявності листа Держкомтелерадіо із зазначенням строків поїздки, пункту пропуску та інших даних. До набуття чинності змін ДПСУ приймає листи від Мінкультури.

Також для виїзду необхідні:

запрошення іноземної організації з перекладом українською;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або електронний військово-обліковий документ.

Максимальний термін перебування за кордоном – до 60 днів.

Оподаткування електромобілів з 1 січня 2026 року

Після Нового року в Україні змінюються правила оподаткування електромобілів. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

До 31 грудня 2025 року діє пільга: електрокари не обкладаються ПДВ під час ввезення та постачання на митній території України. Однак із початку 2026 року ПДВ нараховуватиметься і при імпорті електромобілів, і при їх подальшому постачанні всередині країни, незалежно від дати їх ввезення чи оформлення права власності.

Нові правила поширюються на всіх імпортерів, включно з дилерами та фізичними особами. Дилери зобов’язані нараховувати ПДВ навіть на ті електрокари, які були ввезені до 2026 року без податку.

Водночас для громадян, які продають електромобілі, нічого не змінюється: ПДВ не сплачується, оскільки фізичні особи не є платниками цього податку.

Зарплати соцпрацівників підвищили у 2,5 рази

З 1 січня 2026 року в Україні посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 рази, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Так, до прикладу:

Соціальний менеджер (15-й тарифний розряд) отримуватиме 20 607 грн замість 8 242 грн.

Фахівець із соціальної роботи – 16 932 грн замість 6 773 грн.

У відомстві підкреслили, що підвищення зарплат забезпечує доступність соціальної допомоги та реабілітаційних послуг, а також справедливу підтримку фахівців, які щодня допомагають громадянам.

Фіксація європротоколу про ДТП у Дії: як це працює

З першого кварталу 2026 року в Україні запрацює повний цикл оформлення європротоколу про ДТП в Дії.

Таким чином, у випадку дорожньо-транспортної пригоди оформлення можна буде провести без виклику поліції та паперової роботи – автоматично через застосунок Дія.

Додаток підтягне з реєстрів усі необхідні документи:

водійське посвідчення;

техпаспорт;

страхування.

Очікується, що це усуне ризик помилок, які раніше призводили до того, що водії отримували відмови у страхових виплатах.

Достатньо буде додати декілька фото, погодити інформацію з іншим учасником ДТП та підписати документ за допомогою Дія.Підпису.

Через застосунок буде видно й статус розгляду – без поїздок до страхової та без додаткових звернень.

Оформлення європротоколу про ДТП через Дію: інструкція

Сформулюйте повідомлення про ДТП в Дії. Застосунок заповнить всі дані з реєстрів (не буде ризику помилки під час заповнення заяви). Додайте фото з місця події. Оберіть схему, вкажіть місце, дату та час. Отримайте погодження від іншого учасника. Підпишіть заяву через Дія.Підпис – це гарантуватиме документові юридичну силу.

Безкоштовні кілометри за програмою 3000 км

Зауважимо, що програма 3000 км Україною, яка стартувала у 2025 році, продовжить працювати і в 2026 році.

Як і раніше, використати їх можна буде у непікові періоди, коли є вільні місця, у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

Отримати можна до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.

Перший етап програми пропонує доступ на такі поїздки:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ); №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів; №109/110 Львів – Миколаїв; №115/116 Суми – Київ; №121/122 Миколаїв – Київ; №127/128 Львів – Запоріжжя; №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів; №143/144 Суми – Рахів; №39/40 Солотвино – Запоріжжя; №45/44 Харків – Ужгород; №47/48 Запоріжжя – Мукачево; №51/52 Одеса – Запоріжжя; №53/54 Дніпро – Одеса; №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ; №773/774 Київ – Конотоп; №87/88 Ковель – Запоріжжя; № 886/888 Фастів – Чернігів; №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними лишаться також місця в дитячих купе на рейсах:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Рейси обирали в результаті аналізу вільних місць у поїздах та з фокусом на підтримку мешканців прифронтових територій.

У періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця планує запропонувати близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Зауважимо, що відстань у 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно – це найдовший на сьогодні в Україні маршрут.

Як оформити безкоштовний квиток за кілометри УЗ:

Завантажте або оновіть застосунок. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою Дія.Підпис. Знайдіть позначку 3000, натисніть Взяти участь. Оберіть потрібний поїзд із позначкою в 3000. Кілометри будуть використані під час бронювання – їх спишуть автоматично з бонусного рахунку.

Графік УЗ у 2026 році: 11 нових поїздів і збільшення числа місць

Згідно нового графіку Укрзалізниці на 2026 рік УЗ додасть низку нових сполучень та покращень існуючих рейсів, а також – запустить 11 нових поїздів і збільшить кількість місць на 20%.

Серед ключових оновлень у внутрішньому сполученні:

№47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп; №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ; Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків – Ужгород;

Окремо в напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, половина яких – із прифронтових областей.

Також на постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів – Ворохта. Цей рейс довів свою затребуваність для львів’ян і допоможе створити якісну пересадкову альтернативу для пасажирів з інших регіонів у пік буковельського сезону.

Продаж квитків за новим розкладом вже відкрито у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

Нові дитячі вагони від Укрзалізниці: куди курсуватимуть

У 2026 році УЗ запустить ще два дитячі вагони на маршрутах до Карпат. За даними компанії, такі вагони мають стабільно високий рейтинг від тих, хто скористався послугою – понад 90%.

Очікується, що вони курсуватимуть у складі поїзда 95/96 Київ – Ясіня, який українці найчастіше обирають для родинних подорожей.

Також у нових дитячих вагонах зроблять унікальний дизайн – кожне купе присвячене унікальному місцю в Україні. На яскравих картинках можна буде побачити його історію та ознайомитися з тваринами й рослинами, які там знаходяться.

Загалом на різних маршрутах курсує 10 дитячих вагонів, а у новому 2026 році планують продовжити запуск нових, щоб малюки могли подорожувати з комфортом.