З 2026 року в Україні підвищили граничний розмір середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Який має бути дохід сім’ї, щоб отримати пільги у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Який дохід сім’ї повинен бути, щоб отримати пільгу у 2026 році

Як пояснили у Мінсоцполітики, пільга надається за умови, що сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує рівень, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Для розрахунку граничного доходу використовується формула:

прожитковий мінімум для працездатної особи × 1,4, із подальшим округленням до найближчих 10 гривень.

Оскільки з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, граничний показник доходу для отримання пільги зріс до 4 660 грн на одну особу на місяць.

Для порівняння, у 2025 році цей поріг був нижчим і складав 4 240 грн.

Яким має бути дохід сім’ї, щоб отримати пільги у 2026 році: приклади розрахунку

Орієнтовний приклад розрахунку:

якщо сім’я з двох осіб має загальний дохід до 9 320 грн на місяць (4660 × 2), то вона має право на пільгу;

якщо в сім’ї троє осіб, то граничний дохід становить 13 980 грн на місяць;

у разі, якщо середньомісячний дохід на одну людину перевищує 4 660 грн, право на пільгу втрачається.

Водночас громадяни, у яких заробітки перевищують цей поріг, можуть звернутися за оформленням житлової субсидії.

У Мінсоцполітики нагадали, що без урахування доходів пільги на комунальні послуги у 2026 році зберігаються для:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

Який має бути дохід сім’ї, щоб отримати субсидію у 2026 році

Але не варто плутати пільгу і субсидію, бо для призначення використовують різні розрахунки. Житлова субсидія – це форма державної підтримки для оплати комунальних послуг, яку отримують громадяни з низькими доходами. В Україні діє чітко визначений порядок її призначення, і в разі недотримання встановлених вимог право на допомогу можуть скасувати.

З 1 січня 2026 року механізм оформлення субсидій залишається без змін. Документи, як і раніше, подаються до Пенсійного фонду України, а скористатися державною підтримкою можуть родини, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15-20% сукупного доходу.

Але розмір субсидії обчислюється індивідуально для кожного домогосподарства, з урахуванням доходів. Щоб дізнатися, скільки треба заробляти, щоб отримати субсидію у 2026 році, можна скористатися калькулятором за посиланням.

