В Україні для медичних працівників передбачена одноразова грошова виплата при виході на пенсію, але отримати її можуть не всі. Право на допомогу залежить від місця роботи, займаної посади та наявності необхідного страхового стажу.

Хто та за яких умов може отримати допомогу медикам при виході на пенсію, читайте в матеріалі.

Коли призначають грошову допомогу медикам при виході на пенсію

Допомога у розмірі 10 окладів при виході на пенсію медпрацівникам надається один раз відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Ідеться саме про медиків, які виходять на пенсію за віком і до цього не користувалися жодними іншими пенсійними чи соціальними виплатами.

Основні умови для отримання коштів

Щоб мати право на призначення грошової допомоги при виході на пенсію медпрацівникам, особа повинна одночасно відповідати кільком вимогам:

до моменту виходу на пенсію не отримувати пенсію за вислугу років чи іншу соцдопомогу;

працювати в державному або комунальному закладі охорони здоров’я на день досягнення пенсійного віку;

обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;

мати необхідний страховий стаж, набутий саме на таких посадах.

Вимоги до стажу різняться залежно від статі:

для чоловіків – не менше 35 років;

для жінок – не менше 30 років.

Якщо всі ці умови виконані, нараховують одноразову допомогу при виході на пенсію медпрацівникам у 2026 у розмірі 10 окладів, які діяли на момент звільнення.

Який стаж зараховується

До страхового стажу враховується лише робота на посадах і в установах, визначених постановою Кабінету міністрів України № 909. Саме цей перелік використовується для підтвердження права як на пенсію за вислугу років, так і на одноразову грошову допомогу.

Достроковий вихід на пенсію

Окремо передбачено можливість дострокового виходу на пенсію для лікарів і середнього медичного персоналу, зокрема медсестер, фельдшерів, медбратів. Головна умова – посада та заклад мають належати до затвердженого урядом переліку, що підтверджує і Пенсійний фонд України.

Для цього необхідно мати спеціальний стаж у таких обсягах:

25 років – станом на 1 квітня 2015 року;

25 років 6 місяців – станом на 1 січня 2016 року;

26 років 6 місяців – станом на 11 жовтня 2017 року.

Саме за дотримання цих вимог медичні працівники можуть скористатися правом на пенсію за вислугу років і допомогою при виході на пенсію медпрацівникам.

Джерело : Пенсійний фонд

