Нова пошта з 13 квітня підвищує тарифи: скільки коштуватиме доставка
Нова пошта з 13 квітня оновлює тарифи на свої послуги. Підвищення вартості зумовлено нестабільністю на світовому енергетичному ринку та зростанням цін на пальне. До того ж зросла вартість послуг на звʼязок та електроенергію.
Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
Ціни на послуги Нової пошти
Водночас залишаються безплатними пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісія за оголошену цінність до 500 грн.
— Попри це, ми продовжуємо інвестувати у безпеку ваших посилок, стабільність мережі та операцій, а також індексуємо заробітну плату наших працівників, щоб залишатися надійними для кожного, — наголосили в компанії.
Частина послуг залишається без змін у вартості, а саме:
- зберігання посилок у відділеннях;
- послуга Пункт передачі;
- доплата за відправку з села або селища;
- пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.
Підняття тарифів Нової пошти
Так, з 13 квітня діятимуть нові на послуги Нової пошти:
доставка документів:
- по місту — 70 грн (+10 грн),
- по Україні — 80 грн (+10 грн).
доставка по місту:
- до 2 кг — 70 грн (+10 грн),
- до 10 кг — 115 грн (+15 грн),
- до 30 кг — 180 грн (+20 грн).
доставка по Україні:
- до 2 кг — 90 грн (+10 грн),
- до 10 кг — 135 грн (+15 грн),
- до 30 кг — 200 грн (+20 грн).
вантажі понад 30 кг:
- між відділеннями по місту – 7 грн/кг,
- між відділеннями по Україні – від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.
Фото: Нова пошта