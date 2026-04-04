Нова пошта з 13 квітня оновлює тарифи на свої послуги. Підвищення вартості зумовлено нестабільністю на світовому енергетичному ринку та зростанням цін на пальне. До того ж зросла вартість послуг на звʼязок та електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Ціни на послуги Нової пошти

Водночас залишаються безплатними пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісія за оголошену цінність до 500 грн.

Зараз дивляться

— Попри це, ми продовжуємо інвестувати у безпеку ваших посилок, стабільність мережі та операцій, а також індексуємо заробітну плату наших працівників, щоб залишатися надійними для кожного, — наголосили в компанії.

Частина послуг залишається без змін у вартості, а саме:

зберігання посилок у відділеннях;

послуга Пункт передачі;

доплата за відправку з села або селища;

пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

Підняття тарифів Нової пошти

Так, з 13 квітня діятимуть нові на послуги Нової пошти:

доставка документів:

по місту — 70 грн (+10 грн),

по Україні — 80 грн (+10 грн).

доставка по місту:

до 2 кг — 70 грн (+10 грн),

до 10 кг — 115 грн (+15 грн),

до 30 кг — 180 грн (+20 грн).

доставка по Україні:

до 2 кг — 90 грн (+10 грн),

до 10 кг — 135 грн (+15 грн),

до 30 кг — 200 грн (+20 грн).

вантажі понад 30 кг:

між відділеннями по місту – 7 грн/кг,

між відділеннями по Україні – від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

Фото: Нова пошта

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.