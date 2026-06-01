З 1 червня тарифи на комунальні послуги для населення залишаються без змін і діють на рівні попередніх місяців. Кабмін не ухвалював жодних рішень щодо підвищення тарифів.

Факти ICTV розповідають, які будуть тарифи на комуналку з 1 червня.

Тарифи на світло з 1 червня

Базовий тариф на електроенергію зараз становить 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію чинного тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року, тож вартість електроенергії залишиться без змін.

Після завершення опалювального сезону з травня припиняє діяти пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням. До 30 квітня для таких споживачів перші 2 000 кВт-год на місяць коштували 2,64 грн за кВт-год, а обсяг понад ліміт — 4,32 грн за кВт-год. Водночас ця пільга діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Тож у період із травня до кінця вересня всі побутові споживачі сплачуватимуть за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

Ті, хто має двозонний лічильник, за електрику сплачуватимуть:

день (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год;

ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-год.

У лютому 2026 року прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд не розглядає підняття тарифу на світло.

Тарифи на газ з 1 червня

У червні жодних змін тарифів на газ не передбачено

Компанія Нафтогаз встановила фіксований тариф 7,96 грн для побутових споживачів. Тариф діятиме з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Клієнтів компанії автоматично переведуть на цей тарифний план, а нові споживачі можуть вказати його в заяві на підключення.

Річні тарифні пропозиції для населення від різних постачальників коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб. м.

Більшість побутових споживачів — близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств — є клієнтами Нафтогазу України.

За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, збереження фіксованої ціни на газ є критично важливим завданням для держави.

Тарифи на воду з 1 червня

Станом на червень 2026 року тарифи на водопостачання та водовідведення для населення залишаються незмінними з лютого 2022 року.

В Україні немає єдиного тарифу на воду. Водоканал кожного населеного пункту встановлює власні розцінки, які затверджені НКРЕКП або місцевою владою. Також тарифи на воду залежать від постачальника послуг і типу підключення будинку.

8 травня КП Кривбасводоканал, який обслуговує Кривий Ріг, повідомив про зростання тарифу на водопостачання та водовідведення на 80%. Причина — здорожчання електроенергії. Тариф на воду був встановлений тоді, коли електроенергія коштувала менше 3 грн/кВт. Станом на травень 2026 року її вартість майже 10 грн/кВт.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, централізоване водопостачання для криворіжців коштуватиме — 47,61 грн за куб. Водовідведення — 33,83 грн/куб. Загалом понад 81 грн/куб.

