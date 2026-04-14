Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким звільнив власників зруйнованого або пошкодженого житла від оплати комунальних послуг на період його відновлення.

Про це сказано у картці законопроєкту №13155 на сайті Верховної Ради.

Закон про звільнення від ЖКП: що відомо

Зазначається, що метою законопроєкту є врегулювання питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком на законодавчому рівні.

Зараз дивляться

Також можливе зменшення плати за рішенням співвласників.

Йдеться, зокрема, про житло, яке було пошкоджене чи зруйноване війною, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації.

Звільнення від ЖКП триватиме до моменту відновлення такого житла.

Також документ передбачає скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і непридатний для проживання.

Основою для звільнення від оплати комунальних послуг є акт комісійного обстеження, у якому мають зафіксувати категорію пошкоджень, а також дати руйнування й відновлення житла.

Таким чином, цей документ надалі слугує підставою для:

зупинки чи поновлення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;

перерахунку та/або коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

припинення нарахування плати за ЖКП українцям, майно яких знищено і не підлягає відновленню;

зупинки сплати податку на нерухомість, яке відмінне від земельної ділянки до прийняття відповідного рішення, згідно з урахуванням вимог статей 12 та 266 Податкового кодексу України.

– Під час воєнного стану та протягом року після його завершення нарахування плати за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в порядку, який пропонується встановити в прикінцевих положеннях Закону України Про житлово-комунальні послуги, – уточнили в пояснювальній записці.

Також пропонують конкретизувати права ОСББ та ЖБК щодо управління внесками. Йдеться, зокрема, про можливість переглядати розмір платежів або повністю звільняти від їх сплати власників, чиє майно було знищене.

Зауважимо, що цей закон діятиме протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Раніше Факти ICTV писали, на які пільги можуть розраховувати військові та їхні сім’ї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.