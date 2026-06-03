Ситуація на валютному ринку України формується під впливом як внутрішніх економічних процесів, так і глобальних фінансових тенденцій.

Коливання курсу гривні залежать від багатьох факторів, зокрема від монетарної політики центральних банків до стану міжнародної торгівлі та загального рівня економічної стабільності у світі.

На якому місці гривня у рейтингу валют та хто очолює список, читайте в нашому матеріалі.

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Рейтинг валют: на якому місці гривня

Українська гривня за підсумками перших п’яти місяців 2026 року опинилася на 11-му місці у рейтингу валют світу з найгіршою динамікою. За цей період національна валюта втратила близько 4,68% вартості, що свідчить про збереження помірного девальваційного тиску.

Таку оцінку ситуації на валютному ринку навів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, який регулярно аналізує глобальні тенденції руху валют і фактори їхнього зміцнення або ослаблення.

Рейтинг валют світу: хто на останньому місці

За даними аналітичного огляду, який наводить Шевчишин, найбільше ослаблення серед світових валют показав лівійський динар — саме він став лідером антирейтингу.

Водночас гривня, попри негативну динаміку, не увійшла до десятки найслабших валют, залишившись у другій частині списку.

Найдорожчі світові валюти

На іншому полюсі опинилися валюти, що показали зростання. Вони не є найдорожчими, але значно зміцнили свої позиції. Серед них — замбійська квача, ізраїльський шекель та російський рубль.

Їхнє зміцнення пов’язують із поєднанням внутрішніх економічних факторів, рухом капіталу та ситуацією на сировинних ринках.

Наразі найдорожча валюта світу — кувейтський динар (KWD). Станом на 2026 рік він утримує лідерські позиції, оцінюючись приблизно у $3,26, що еквівалентно близько 133 грн за один динар.

Таке зміцнення валюти пояснюється значними запасами нафти в Кувейті, стабільним станом економіки країни та політикою підтримки курсу через прив’язку національної валюти до кошика іноземних валют.

Коливання валютних курсів у світі формуються під впливом цілої низки факторів. Серед ключових — монетарна політика центральних банків, зміни цін на сировину, стан торговельних балансів держав, рівень інфляції та загальні геополітичні ризики.

Саме взаємодія цих чинників і визначає, чому одні валюти зміцнюються, а інші поступово втрачають позиції на міжнародному ринку.

Чому слабшає гривня

Щодо України, то основний тиск на гривню зберігається через структурні економічні фактори та війну. Ідеться про високу залежність держави від зовнішнього фінансування, значні бюджетні потреби та тривалий вплив воєнних ризиків, які формують обережні настрої на валютному ринку.

Водночас Національний банк України продовжує відігравати стабілізаційну роль, згладжуючи різкі коливання курсу через валютні інтервенції та регулювання попиту і пропозиції на ринку. Саме це дозволяє уникати більш різких стрибків, навіть попри збереження девальваційного тренду.

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