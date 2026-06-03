Ситуация на валютном рынке Украины формируется под влиянием как внутренних экономических процессов, так и глобальных финансовых тенденций.

Колебания курса гривны зависят от многих факторов, в частности, от монетарной политики центральных банков до состояния международной торговли и общего уровня экономической стабильности в мире.

На каком месте гривна в рейтинге валют и кто возглавляет список, читайте в нашем материале.

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Рейтинг валют: на каком месте гривна

Украинская гривна по итогам первых пяти месяцев 2026 года оказалась на 11-м месте в рейтинге валют мира с худшей динамикой. За этот период национальная валюта потеряла около 4,68% от стоимости, что свидетельствует о сохранении умеренного девальвационного давления.

Такую оценку ситуации на валютном рынке привел финансовый аналитик Андрей Шевчишин, регулярно анализирующий глобальные тенденции движения валют и факторы их укрепления или ослабления.

Рейтинг валют мира: кто на последнем месте

По данным аналитического обзора, который приводит Шевчишин, наибольшее ослабление среди мировых валют показал ливийский динар — именно он стал лидером антирейтинга.

В то же время гривна, несмотря на негативную динамику, не вошла в десятку самых слабых валют, оставшись во второй части списка.

Самые дорогие мировые валюты

На другом полюсе оказались валюты, показавшие рост. Они не самые дорогие, но значительно укрепили свои позиции. Среди них — замбийская квача, израильский шекель и российский рубль.

Их укрепление связывается с сочетанием внутренних экономических факторов, движением капитала и ситуацией на сырьевых рынках.

Сейчас самая дорогая валюта мира — кувейтский динар (KWD). По состоянию на 2026 год, он удерживает лидерские позиции, оцениваясь примерно в $3,26, что эквивалентно около 133 грн за один динар.

Такое укрепление валюты объясняется значительными запасами нефти в Кувейте, стабильным состоянием экономики страны и политикой поддержки курса через привязку национальной валюты к корзине иностранных валют.

Колебания валютных курсов в мире формируются под влиянием целого ряда факторов. Среди ключевых — монетарная политика центральных банков, изменения цен на сырье, состояние торговых балансов государств, уровень инфляции и общие геополитические риски.

Именно взаимодействие этих факторов определяет, почему одни валюты укрепляются, а другие постепенно теряют позиции на международном рынке.

Почему слабеет гривна

Что касается Украины, то основное давление на гривну сохраняется из-за структурных экономических факторов и войны. Речь идет о высокой зависимости государства от внешнего финансирования, значительных бюджетных потребностях и длительном влиянии военных рисков, формирующих осторожные настроения на валютном рынке.

В то же время, Национальный банк Украины продолжает играть стабилизирующую роль, сглаживая резкие колебания курса из-за валютных интервенций и регулирования спроса и предложения на рынке. Именно это позволяет избегать более резких скачков, даже несмотря на сохранение девальвационного тренда.

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