Багато українців досі чекають на виплату національного кешбеку за квітень 2026 року. Частина користувачів отримала гроші ще наприкінці травня, однак таких людей було небагато. Для більшості учасників програми кошти за квітень так і не надійшли.

Тепер люди хвилюються, що буде з цими грошима, адже термін, коли можна використати накопичений кешбек, завершується 30 червня.

Що буде з національним кешбеком за квітень, якщо він не прийде до кінця червня, читайте в нашому матеріалі.

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Якщо не виплатять кешбек за квітень 2026: що буде з грошима

За інформацією Міністерства економіки, перший етап програми Національний кешбек добігає кінця. Кошти, які вже є на картках користувачів, потрібно витратити до 30 червня. Якщо цього не зробити, їх повернуть до державного бюджету.

Саме через це українці, які ще не отримали кешбек за квітень 2026, переживають, чи не втратять свої гроші.

Наразі Міністерство економіки не повідомляло, чому виплати за квітень затримуються і коли саме всі користувачі отримають кошти. Також у відомстві поки не пояснювали, що буде із тими сумами, які люди не встигнуть використати через затримку виплат.

Тобто якщо кешбек за квітень не надійде до кінця червня, є ймовірність, що скористатися ним у межах першого етапу програми вже не вдасться. Водночас остаточної відповіді на це питання поки немає.

Що буде, якщо не прийде кешбек за квітень

Через велику кількість запитань від користувачів у Дії пояснили, що застосунок не займається виплатами кешбеку. Він лише відображає інформацію про нарахування.

У сервісі зазначили, що виплата за квітень зараз перебуває на етапі обробки Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з партнерами програми.

У Дії також додали, що після початку виплат за квітень обов’язково повідомлять про це на офіційних каналах.

Щодо кешбеку за травень, то його мають виплатити у липні.

Чи можуть перенести виплати за квітень

Не виключено, що через затримку виплат у програмі можуть щось змінити. За даними Мінекономіки, кошти за травень і червень надійдуть користувачам разом у липні однією виплатою. Тож цілком можливо, що у липні надійдуть гроші не за два, а за три місяці.

Однак наразі це лише можливий варіант, адже офіційних повідомлень про такі зміни немає.

За звичайним графіком кешбек користувачам мають нараховувати після 20 числа кожного місяця. Максимальна сума виплати залишається на рівні 3 тис. грн на місяць.

Куди можна витратити національний кешбек

Кошти з програми можна використати на:

оплату комунальних послуг;

ліки та медичні вироби;

українські товари;

книги та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійність та донати на Збройні сили України.

Поки що українці, які не отримали кешбек за квітень 2026 року, змушені чекати на офіційне рішення Міністерства економіки. Головне питання, чи встигнуть ці кошти надійти до завершення першого етапу програми і чи зможуть люди ними скористатися.

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