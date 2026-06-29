Вимкнення ретрансляторів на кордоні з Білоруссю послабило можливості російських окупантів керувати дронами в режимі реального часу.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вимкнення ретрансляторів у Білорусі: які наслідки

– Дрони нікуди не ділися, вони як літали так і літають. Але це послабило можливості противника управляти дронами в реальному часі в тих регіонах, де знаходяться ці вишки, – зазначив він.

Ігнат пояснив, що ретранслятори, які були розташовані вздовж українського кордону на білоруській стороні, дозволяли передавати сигнал оператору на велику відстань.

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Тепер можливості росіян оперативно координувати свої дії в цих регіонах суттєво обмежені.

Ігнат зазначив, що раніше завдяки оперативній інформації з ретрансляторів ворог міг відстежувати переміщення та змінювати координати ударів в процесі атаки.

– Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктам або змінювати координати атак, – пояснив він.

Завдяки стабільному відеосигналу російські окупанти атакували Шахедами українські потяги та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський звернувся до Олександра Лукашенка із вимогою демонтувати ретранслятори, які Росія використовує для наведення БпЛА.

Президент України попередив, якщо ця вимога не буде виконана протягом тижня, Сили оборони ліквідують це обладнання.

24 червня Зеленський повідомив, що на кордоні з Білоруссю припинили роботу ретранслятори.

Фото: Юрій Ігнат

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