Командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим в неділю, 28 червня. Про це повідомили в ОК Південь.

Смерть Володимира Кононнікова: що відомо

Зазначається, що обставини смерті офіцера Володимира Кононнікова наразі з’ясовуються.

– Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь наголосили, що полковник Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу.

Зараз дивляться

– Командування та особовий склад оперативного командування Південь висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича. Світла пам’ять воїну-захиснику, – підсумували в заяві.

Фото: 154 ОМБр

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