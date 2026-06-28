Помер командир 154-ї окремої механізованої бригади Кононніков
Командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим в неділю, 28 червня. Про це повідомили в ОК Південь.
Смерть Володимира Кононнікова: що відомо
Зазначається, що обставини смерті офіцера Володимира Кононнікова наразі з’ясовуються.
– Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування, – йдеться у повідомленні.
В ОК Південь наголосили, що полковник Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу.
– Командування та особовий склад оперативного командування Південь висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича. Світла пам’ять воїну-захиснику, – підсумували в заяві.
Фото: 154 ОМБр