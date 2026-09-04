Переїзд для військовослужбовця — це зміна побуту, що потребує витрат часу, сил і фінансів.

Щоб полегшити цей перехід, держава передбачила підйомну допомогу — грошову підтримку, яка компенсує витрати на переїзд і допомагає адаптуватися в новому місці.

Вона виплачується не лише самому військовому, а й членам його родини, якщо вони переїжджають разом із ним.

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Детальніше про підйомну допомогу військовослужбовцям, читайте в нашому матеріалі.

Що таке підйомна допомога військовослужбовцям

Підйомна допомога — це одноразова грошова виплата, яка компенсує витрати військовослужбовців, пов’язані з переїздом на нове місце служби або навчання.

Вона передбачена для різних категорій військовослужбовців:

тих, хто служить за контрактом;

кадрових військових;

офіцерів строкової служби;

тих, хто зарахований до військових навчальних закладів;

тих, хто переведений в іншу частину.

Підставою для нарахування цієї допомоги є факт переїзду до іншого населеного пункту у зв’язку з призначенням на військову посаду, переведенням частини, зарахуванням на навчання або поверненням із відрядження.

Виплата також можлива після завершення навчання чи служби за кордоном, якщо особу направлено до нової частини в іншому місті.

Розмір виплати підйомної допомоги військовослужбовцям

Розмір підйомної допомоги визначається так:

на самого військовослужбовця виплачується сума, що дорівнює одному місячному грошовому забезпеченню (тобто зарплаті, надбавкам і преміям, які він отримує);

на кожного члена сім’ї, який переїжджає з ним, виплачується 50% від цієї суми.

Крім основної допомоги, додатково виплачуються добові за дні дороги, розмір яких встановлюється окремою постановою Кабінету Міністрів (аналогічно до відряджень).

Виплата проводиться за новим місцем служби або навчання на підставі офіційного наказу командира частини або керівника навчального закладу, в якому обов’язково зазначається розмір призначеної допомоги.

Хто має право на підйомну допомогу військовослужбовцям

Контрактники або офіцери призову, яких направлено до частин, розташованих поза межами їхнього постійного місця проживання до початку служби.

Випускники військових коледжів чи центрів, що призначені на службу в інше місто після завершення навчання.

Випускники військових вишів з офіцерським званням, які після закінчення направляються в інші населені пункти.

Військові, переведені між окремими підрозділами однієї частини, якщо підрозділи дислокуються в різних містах.

Особи, які повернулися з відряджень у держоргани, установи чи школи та продовжують службу в іншому місті.

Військові, призначені до екіпажів кораблів і суден, які переміщуються з пункту будівництва до місця дислокації або в ремонт.

Особи, які перейшли на службу до ЗСУ з інших формувань (наприклад, Нацгвардії), якщо призначення відбулося в інший населений пункт.

Військовослужбовці, які прибули з-за кордону після навчання чи служби та призначені в частину, розташовану не там, звідки вони виїжджали.

Порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям

Коли виникає право на виплату:

з дати призначення на посаду та прийняття справ у разі переїзду в інший населений пункт;

з дати зарахування на навчання, якщо навчання триває понад шість місяців;

з дати прибуття до нового місця служби, зазначеної в наказі командира, якщо військовий перемістився разом з частиною;

для членів сім’ї з дати подання відповідного рапорту на виплату.

Чи виплачуються підйомні мобілізованим

Виплата підйомної допомоги мобілізованим військовослужбовцям не здійснюється, доки не укладуть контракт і не здійснять фактичний переїзд з одного міста до іншого в межах ЗСУ.

Джерело : Міноборони

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