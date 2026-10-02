22–23 жовтня у Києві та в онлайн-форматі відбудеться 24-й Ukrainian CFO Forum — одна з головних професійних подій року для фінансових директорів (CFO), генеральних директорів (CEO), власників бізнесу, інвесторів та топменеджерів.

Головним фокусом цьогорічного форуму стануть рішення, які українські компанії мають ухвалювати вже зараз, формуючи фінансові моделі та стратегічний план дій на 2027 рік в умовах високої невизначеності та воєнних ризиків.

У Києві відбудеться 24-й Ukrainian CFO Forum для фінансових лідерів: що відомо

Дводенна програма заходу охоплює 16 годин інтенсивного контенту: 10 тематичних сесій у форматі панельних дискусій, виступів та практичних кейсів від понад 50 спікерів із компаній-лідерів ринку.

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Форум об’єднає понад 700 учасників, серед яких представники НБУ, провідних банків, інвестиційних фондів, технологічних компаній та державних інституцій.

Сьогодні український бізнес входить у цикл планування 2027 року за відсутності єдиного базового сценарію. Серед ключових викликів — руйнування активів, удари по енергетиці та логістиці, кадровий дефіцит, регуляторні зміни та висока вартість капіталу.

Для фінансових керівників це означає необхідність одночасно підтримувати ліквідність, переглядати ризики та реалізовувати інвестиційні рішення.

— 2027 рік для CFO починається вже зараз. Бізнес не може чекати, поки з’явиться визначеність: уже сьогодні треба вирішувати, чи відновлювати актив, чи перебудовувати модель, інвестувати CAPEX чи захищати ліквідність, де залучати капітал і які сценарії закладати у бюджет. Саме тому цьогоріч ми будуємо програму форуму навколо конкретних рішень і кейсів компаній, які вже проходять через ці дилеми, — зазначив Ігор Солових, CEO FAService та організатор Ukrainian CFO Forum.

П’ять ключових тем Ukrainian CFO Forum 2026

Програма форуму побудована навколо п’яти стратегічних напрямків:

Фінансова модель 2027: сценарне планування за відсутності базового варіанту, вартість грошей та валютні правила. Стратегічний діалог відкриють перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук та засновник Advanter Group Андрій Длігач. Бізнес після втрати активів: вибір між відбудовою та перебудовою моделі, децентралізація, страхування та компенсація воєнних ризиків за участю Rozetka-EVO, Нової пошти, VARUS, Біосфери, Starlight Media та Philip Morris Ukraine. Стратегія без визначеності: прийняття довгострокових рішень щодо інвестицій, команди та логістики за участю YASNO, BGV Group Management, Imperial Brands Ukraine та Odgers Ukraine. Adaptive Planning: управління компанією за допомогою rolling forecast та сценарного планування за участі KSE, Danone, BAT Україна, ФОКСТРОТ та Metinvest Group. Цифрова трансформація: застосування AI у фінансах, впровадження ERP та SAF-T UA за участю кейсів Фармак, MTI, Автомагістраль-Південь, EBS та інших.

Зокрема, в межах Ukrainian CFO Forum 2026 відбудеться дискусія Антикрихкість бізнесу: роль CFO в перебудові бізнес-моделі під час війни:

Модератор: Ірина Левківська, Group CFO Rozetka-EVO

Тетяна Тимченко, CFO Нова Пошта

Марина Паніна, CFO VARUS

Ірина Нестеренко, віцепрезидентка з операційної діяльності Корпорації Біосфера.

Сергій Кальнооченко CFO Philip Morris Ukraine

Тарас Шидлик, член правління, CFO STARLIGHT MEDIA

Спікери обговорять наступні питання:

Як готується компанія до прильотів та які перші рішення після: що робить компанія і яка роль CFO?

Відбудовувати чи перебудовувати: як приймається рішення про повторний CAPEX, релокацію, децентралізацію складів/запасів та зміну логістики?

Економіка відновлення: де брати гроші на актив, який уже одного разу був профінансований і знищений?Як допомагає держава в цьому процесі?

Страхування та компенсація воєнних ризиків: що реально працює сьогодні, яку частину втрат може повернути бізнес і де потрібна участь держави?

Антикрихкість на практиці: що компанії принципово змінили у своїй бізнес-моделі після пережитих ударів?

За участь у заході передбачено зарахування до 16 CPD-юнітів ACCA.

Організатором форуму виступає компанія FAService, а головним медіапартнером події є Starlight Media.

До 9 жовтня для учасників діють спеціальні умови реєстрації. Деталі та форма заявки доступні на офіційному сайті події.

Фото: Ukrainian CFO Forum

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