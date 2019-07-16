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Факти / Україна / Політика

Вакарчук розповів, з ким готовий створити коаліцію у новій Раді

Святослав Вакарчук розповів, з якими партіями Голос готовий утворити коаліцію, а з якими не буде співпрацювати у новому парламенті.

Вакарчук розповів, з ким готовий створити коаліцію у новій Раді

Святослав Вакарчук наголосив, що мова про коаліцію йтиме, коли почнеться обговорення коаліційної угоди з тими партіями, які пройдуть у парламент. Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми вийдемо на зближені позиції, і тоді можна буде реально казати, з ким ми готові об’єднуватись, а з ким – ні.

Голос готовий до співпраці з партіям, які декларують європейський вибір України, демонструють це своїми діями та готові працювати за принципами нової політики, додав він.

Вакарчук зазначив, що сьогодні деякі партії мають розмиті програми або не до кінця артикулюють ті чи інші речі.

Політик пояснив, з ким коаліції не утворить:

– Все що ми можемо зараз обіцяти, що ми точно не будемо об’єднуватися з антиукраїнськими силами, які просто тягнуть нас в Росію.

До слова, Вакарчук запропонував ввести кримінальну відповідальність за сепаратні переговори з державою-агресором.

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