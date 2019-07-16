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Факты / Украина / Политика

Вакарчук рассказал, с кем готов создать коалицию в новой Раде

Святослав Вакарчук рассказал, с какими партиями Голос готов создать коалицию, а с какими не будет сотрудничать в новом парламенте.

Вакарчук рассказал, с кем готов создать коалицию в новой Раде

Святослав Вакарчук отметил, что речь о коалиции будет идти тогда, когда начнется обсуждение коалиционного соглашения с теми партиями, которые пройдут в парламент. Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мы выйдем на сближенные позиции, и тогда можно будет реально говорить, с кем мы готовы объединяться, а с кем – нет.

Голос готов к сотрудничеству с партиям, которые декларируют европейский выбор Украины, демонстрируют это своими действиями и готовы работать по принципам новой политики, добавил он.

Вакарчук отметил, что сегодня некоторые партии имеют размытые программы или не до конца артикулируют те или иные вещи.

Политик объяснил, с кем Голос коалиции не образует:

– Все что мы можем сейчас обещать, что мы точно не будем объединяться с антиукраинскими силами, которые просто тянут нас в Россию.

К слову, Вакарчук предложил ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с государством-агрессором.

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