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Факти / Україна / Політика

Комітет Ради із зовнішньої політики очолить Мережко – Арахамія

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав ім’я нового Голови комітету із зовнішньої політики. Замість Богдана Яременка посаду обійме депутат від Слуги народу Олександр Мережко.

Замість Венідиктової – буде  Костін. А з міжнародної політики – Мережко, – сказав Арахамія.

Читайте: Арахамія назвав бажаний рівень зарплати для нардепів

Олександр Мережко був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради.

Також зазначається, що на момент обрання депутатом Олександр Мережко був професором кафедри права Київського національного лінгвістичного університету.

Раніше Факти ICTV писали, що Арахамія назвав фейком підвищення зарплат нардепів до 100 тис. грн.

Джерело: Интерфакс

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