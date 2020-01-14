PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Арахамія назвав фейком підвищення зарплат нардепів до 100 тис. грн

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав інформацію про підвищення зарплат народним депутатам у 2,5 раза фейком.

Він повідомив, єдине, що наразі існує – це індексація у всьому державному секторі. Вона пов’язана з підвищенням прожиткового мінімуму, але це всього кілька відсотків.

За словами Давида Арахамії, депутат заробляє 38-40 тис. грн в місяць.

Читайте: В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що депутати вже з 1 січня 2020 року підвищили собі зарплату і отримуватимуть понад 100 тис. грн.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про кнопкодавство, який передбачає кримінальну відповідальність і штрафи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка