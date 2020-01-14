Арахамія назвав фейком підвищення зарплат нардепів до 100 тис. грн

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав інформацію про підвищення зарплат народним депутатам у 2,5 раза фейком.

Він повідомив, єдине, що наразі існує – це індексація у всьому державному секторі. Вона пов’язана з підвищенням прожиткового мінімуму, але це всього кілька відсотків.

За словами Давида Арахамії, депутат заробляє 38-40 тис. грн в місяць.

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Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що депутати вже з 1 січня 2020 року підвищили собі зарплату і отримуватимуть понад 100 тис. грн.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про кнопкодавство, який передбачає кримінальну відповідальність і штрафи.