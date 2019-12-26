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Факти / Україна

Арахамія назвав бажаний рівень зарплати для нардепів

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що зарплата народних депутатів повинна становити від 70 до 100 тис. грн.

Давид Арахамія

Давид Арахамія заявив, що зарплата нардепа повинна бути вищою, “якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше”.

– Називають різні суми – від 70 тис. грн до 100 тис. грн, – уточнив політик.

Себе ж він вважає не бідною людиною, а свою зарплату Арахамія віддає на благодійність.

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Однак, за його словами, у фракції Слуга народу більшість – це прості люди, “особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і змушений був перевезти родину”.

До слова, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що зарплата міністра має становити від $5 тис. до $10 тис.

Джерело: Новое время

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