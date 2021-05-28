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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Ми отримаємо всю інформацію про Україну з розмови Байдена і Путіна – Подоляк

Ми отримаємо всю інформацію про Україну з розмови Байдена і Путіна – Подоляк

Офіс Президента Зеленського розраховує отримати інформацію від американської адміністрації щодо розмови про Україну під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Подоляк зазначив, що від концепції розмови про Україну без її участі потрібно одразу відмовитись, адже це дуже невигідно.

– Це не зовсім вірно, тому що світовий порядок денний і дає підстави розмовляти про якісь ескалаційні точки без присутності тієї чи іншої країни, – наголосив політик.

Також Подоляк запевнив, що Україна точно отримає інформацію дипломатичними каналами щодо розмови президентів.

– Безумовно, ми всю цю інформацію отримаємо, і я думаю, найперше ми отримаємо інформацію від адміністрації президента США, – розповів Подоляк.

Зустріч Байдена і Путіна

Стало відомо, що зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна найімовірніше відбудеться 16 червня у Женеві.

Зустріч пройде відразу після саміту G7 та зустрічі лідерів НАТО, тож Байден спершу почує думку союзників, а вже потім сяде за стіл перемовин з Путіним.

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