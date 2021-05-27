Зустріч Байдена та Путіна – очікування від саміту 2021 США-РФ у Женеві в огляді ЗМІ

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися про зустріч. Найімовірніше, вона відбудеться 16 червня у Женеві.

Зустріч відбудеться відразу після саміту G7 та зустрічі лідерів НАТО, які заплановані у Європі. Тому Байден спершу почує думку союзників, перш ніж сяде за стіл перемовин з Путіним. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі підкреслила, що під час зустрічі планують обговорити широкий спектр нагальних питань, серед яких напружені відносини між двома країнами, причетність військ РФ до конфлікту в Україні, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, отруєння та арешт опозиціонера Олексія Навального, а також контроль озброєнь. Майбутню зустріч Путіна та Байдена у Женеві не всі сприймають схвально. Чимало американських політиків виступили з критикою, а французька преса наголошує, що консенсусу досягнути не вдасться.

Факти ICTV зібрали огляд іноземних видань про очікування від зустрічі президентів США та РФ.

Ми нагороджуємо Путіна самітом? Не всі думають, що зустріч Росії та США – це гарна ідея

З таким заголовком вийшла стаття в американському виданні CNBC.

Там зазначаюьб, що до зустрічі американського та російського президентів буде прикута велика увага, але через погані відносини країн є сумніви, що вона буде продуктивною.

Сенатор Бен Сасс вже висловив своє обурення щодо майбутньої зустрічі, запитавши: Ми нагороджуємо Путіна самітом?

Політик додав, що президент РФ посадив до в’язниці опозиціонера Олексія Навального, а його маріонетка Лукашенко захопив літак, щоб ув’язнити Романа Протасевича. Замість того, щоб ставитися до Путіна як до вбивці, який боїться власного народу, США йому дає зелене світло для заповітного газопроводу Північний потік-2 і це узаконює самітом.

На думку аналітиків, саміт у Женеві буде представлений як перемога Москви.

— Російські кремлівські ЗМІ розкрутять зустріч Байдена та Путіна, щоб підкреслити статус РФ як великої країни та її необхідну роль у вирішенні різних глобальних проблем, – сказав радник Teneo Intelligence із Центральної та Східної Європи Андрюс Турса.

Турса додав, що попри розбіжності між Москвою та Вашингтоном, Кремль, ймовірно, підтвердить свою позицію постійного гравця на світовій арені, який часто отримує “несправедливі рішення” з боку Заходу.

Головний аналітик Verisk Maplecroft Дараг Макдавелл сказав, що саміт вигідний обом сторонам.

— Звісно, для Путіна саміт має внутрішню політичну вигоду через майбутні вибори в Думу. Його будуть використовувати для зображення РФ як великої країни у порівнянні зі США.

CNBC наголошує, що РФ не братиме участі у зустрічах G7 та НАТО, але фігуруватиме там на повістці дня.

Байден та Путін зустрінуться у червні в Женеві: виклики зустрічі

Французьке видання Le Temps зосереджується у своєму матеріалі на викликах, що стоятимуть на кону під час зустрічі Байдена та Путіна.

— Як тріскуче багаття. Майбутня зустріч Байдена та Путіна дуже делікатна і може спричинити іскри. Втручання у вибори США, кібератаки, контроль над ядерною зброєю, Україна, справа Навального, а тепер ще й справа Протасевича – предметів для суперечок забагато, – пише Le Temps.

Також видання нагадує, як нещодавно Байден ствердно відповів на запитання, чи є Путін вбивцею, а також його заяву про те, що очільник Кремля заплатить за спробу втручання у вибори США у 2020 році.

Однак нещодавня зустріч Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова у Рейк’явіку була не такою напруженою, як очікувалося, і навіть було узгоджено про зняття санкцій США з Північного потоку-2.

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Однак німецький Spiegel зазначає, що тепер надійшов сигнал щодо взаєморозуміння. У виданні наголошують, що ідея зустрічі йде від Байдена, який кілька тижнів тому оголосив, що хоче поговорити з Путіним.

— Обидві країни перетинаються у декількох питаннях. США звинувачують РФ у втручанні у вибори, кібератаках, конфлікті на Сході України та арешті Олексія Навального. РФ все заперечує.

Видання зазначає, що особливої пікантності під час зустрічі може додати нещодавнє ствердження Байдена, що Путін є вбивцею.

Джерело: CNBC, Spiegel, Le Temps