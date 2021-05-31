Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер на острові Ко Ліпе у Таїланді вранці 30 травня. Український дипломат та його 17-річний син Остап прибули на відпочинок на острів 28 травня.

За словами його сина, Бешта ліг спати ввечері у суботу. О 4.30 ранку неділі у нього почалася блювота, потім він втратив свідомість і незабаром помер.

Про смерть колишнього українського посла повідомили в поліцію Ко Ліпе близько 5.30 ранку. Пізніше тіло українського посла доставили до лікарні провінції Сатун. За словами місцевого офіцера, під час попереднього розслідування слідів злому кімнати або нападу на колишнього посла не виявили.

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Губернатор провінції Сатун Еккарат Лисен розповіла, що попередній розтин у лікарні показав, що Андрій Бешта помер від серцевого нападу.

У лікарні зі 100% впевненістю заявили, що український диплом не міг померти від Covid-19. Мазок на наявність захворювання показав негативний результат.

Смерть Андрія Бешти

Вчора вранці стало відомо, що колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер. Тоді про причину смерті українського дипломата не було ніяких подробиць.

У Таїланді місцевий політик зазначила, що сім’я Бешти хоче якомога швидше повернути його тіло в Україну. Андрій Бешта був послом України в Таїланді з 2016 року, проте у квітні 2021 року на сайті Офісу президента вийшов указ про його звільнення.

Джерело: Bangkok Post