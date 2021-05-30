Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер у ніч з 29 на 30 травня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Голова держави зазначив, що він був високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам України.

Зеленський також висловив щирі співчуття родині посла та його близьким людям.

– Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким, – наголосив голова держави.

Водночас Зеленський не зазначив, що стало причиною смерті українського дипломата.

Голова Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ про призначення Марії Чорної на цю посаду голова держави підписав 27 травня. Що відомо про Марію Чорну – детальніше читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Фото: Володимир Зеленський