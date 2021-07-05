Україна буде членом НАТО. Це питання часу та ціни, яку країна заплатить. Про це під час форуму Україна 30. Міжнародна політика повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, поки Україна не є членом великого Альянсу, вона має оточити себе альянсами з дружніми державами.

– За останні півтора року ми створили квадригу України та Туреччини, асоційоване тріо України, Грузії та Молдови, люблінський трикутник України, Польщі та Литви, – наголосив очільник МЗС.

На переконання Дмитра Кулеби, трикутник має й набагато ширший контекст, оскільки є важливим елементом посилення ролі України в Центральній Європі.