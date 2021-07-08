Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на сьогодні на території Донецької і Луганської областей триває масова роздача російських паспортів. А саме 630 тис. документів вже роздано і подано заяви з боку тих людей, які там мешкають.

Данілов порівняв процес паспортизації російською владою з діями фашистської Німеччини.

– Сьогодні фактично це гетто. Там вони загородили їх. З одного боку, вони тримають кордон, з іншого – вони зробили собі кордон, як концтабір зробила собі Росія для мешканців Донецької і Луганської області, – сказав секретар РНБО в інтерв’ю 24 каналу.

Олексій Данілов додав, що Україна не може вплинути на ситуацію. Він наголосив, що у мінських угодах не йдеться про надання Росією посвідчень жителям Донецької і Луганської областей.

– Вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення. На превеликий жаль, ми не можемо на це впливати безпосередньо напряму, – сказав Данілов.

Щодо організації виборів на Донбасі Данілов висловився однозначно.

– Вони кажуть, що треба проводити вибори. А хто обиратиме? Він, громадянин країни, якої буде вважатися, коли він йтиме на вибори за українськими законами. Тоді йому треба здати цей аусвайс і сказати: Я громадянин України. Тоді так, – заявив він.

За словами Данілова, паспорти на Донбасі – це додаткові голоси на виборах президента РФ.

– Для цього це робить Путін? Ще раз наголошу – додатково собі взяти 500 тис. голосів на виборах в Держдуму, яка буде у вересні, це їхнє таке собі використання. Тоді в мене запитання – де ж це суспільство, яке постійно розповідає, що ми не зовсім чемно поводимось щодо якихось питань Євросоюзу, – додав Данілов.

Він також надав прогноз щодо тих українців на Донбасі, хто буде мати бажання здати ці паспорти.

– Здадуть. Зворотний процес буде обов’язково. Не було в історії жодного разу, щоб не було зворотного процесу. Він обов’язково буде. Така природа, – сказав секретар РНБО.

Президент України Володимир Зеленський не відкидає ймовірність створення нового формату для врегулювання ситуації на Донбасі і залучення до нього США.

Фото: РНБО