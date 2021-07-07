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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

РНБО запровадила обмеження проти 100 українців із санкційного списку США – Данілов

олексій данілов

Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 100 українців. Під дію обмежувальних заходів потрапили громадяни, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, зазначивши, що загалом у списку є 134 громадянина України. З них 130 перебувають під обмежувальними заходами Міністерства фінансів США, а чотири – під санкціями Державного департаменту.

– Станом на сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які потрапили під санкції Мінфіну США, 127 – живі й здорові, троє людей, на жаль, померли. Щодо 100 з них РНБО вже ввела санкції. Щодо решти ми зараз отримуємо інформацію від наших партнерів, але спираємося не тільки на неї. У нас дуже добре працюють наші служби, – заявив він.

За словами Олексія Данілова, санкції РНБО запровадила на попередньому засіданні 18 червня.

У січні цього року США ввели санкції проти деяких організацій та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори у 2020 році. У санкційному списку Мінфіну опинилися сім фізичних осіб та чотири українських медіа.

Фото: РНБО

Джерело: 24 канал

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