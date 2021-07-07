Зеленський не відкидає створення нового формату для врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський не відкидає ймовірність створення нового формату для врегулювання ситуації на Донбасі і залучення до нього США.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу у Вільнюсі, зазначивши, що станом на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує процес.

– Я виступав за розширення нормандського формату, за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Дійсно, це може бути й інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається, що від кількості форматів якість не змінюється. Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в ХХІ столітті, – пояснив він.

Раніше віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков також заявляв, що США необхідно найближчим часом долучити до участі в мирних переговорах щодо Донбасу.

На його думку, це потрібно зробити як у Мінському форматі, так і в нормандському.