Верховна Рада в четвер ухвалила в першому читанні законопроект про державний екологічний контроль №3091. Документ підтримав 251 народний депутат.

Закон передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції. На її базі повинен бути створений новий орган державного екологічного контролю.

Також документ визначає основні принципи та порядок здійснення державного екологічного контролю та передбачає, що державний екологічний контроль поширюватиметься на органи місцевого самоврядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади;

Крім цього, вводиться 4-ступенева градація підприємств в залежності від ступеня ризику на навколишнє середовище – від найвищого ступеня ризику до незначного.

Також передбачається, що планові та позапланові перевірки будуть здійснюватися в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Водночас тривалість позапланової перевірки не може перевищувати 5 робочих днів, а планової – 15 робочих днів.