Крок на випередження: про що свідчить раптова заява Авакова про відставку

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Міністр очолював цей пост протягом семи років, починаючи з 2014-го.

Це одразу викликало бурхливу реакцію суспільства – від здивування та розчарування до щирої радості та схвалення.

Факти ICTV розпитали експертів-політологів про причини такого несподіваного кроку Авакова, та з’ясували, якими можуть бути наслідки для України, якщо 15 липня Рада все ж таки схвалить відставку “беззмінного” міністра.

Нікуди не йде, а бере “творчу відпустку”

– Аваков достатньо впевнено сидів у власному кріслі. І подати самому у відставку, у ситуації, коли під вікнами немає мітингу чи якоїсь хитрої політичної конструкції, у якій одна політична команда домінувала б над іншою – це доволі сильний крок, – каже політолог Олег Саакян.

На думку Саакяна, власним бажанням піти у відставку Аваков хоче вибороти для себе можливість бути присутнім в українській політиці не з позиції того, хто програв.

За словами експерта, про персональний тиск на Авакова не йдеться, і міністр таким чином намагається зберегти свою політичну репутацію, а можливо, навіть примножити важелі впливу.

– Аваков вирішив не створювати театр, в якому він хапається за крісло і не хоче йти з кабінету. Якщо говорити політтехнологічно, то це дає йому змогу конвертувати це у додаткові політичні впливи й потенціал перебування в українській політиці.

Олег Саакян додав, що, на його думку, Аваков планує залишитись у великій політиці, але не піде в опозицію до Зеленського.

Те, що Аваков зробив крок на випередження, та здогадувався, що над ним “згущуються хмари”, підтверджує й політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– У нього взагалі дуже добре розвинена інтуїція, і можливо, він здогадувався, що восени насувається якась політична криза.

Адже, за словами політолога, набагато вигідніше самостійно піти у відставку та повернутись зі своєю політичною силою на виборах, аніж бути туди “відправленим”.

– Він з великої політики нікуди не піде, і у тій або іншій ролі буде виконувати ті чи інші функції. Можливо, зараз він візьме невеличку творчу відпустку, але з політичного небосхилу він не зникне, – переконаний Мусієнко.

Думку про те, що участь Авакова на політичні арені ще не завершена, підтримує й відомий український блогер та політичний аналітик Олег Пономар.

– Аваков не для того створив свою державу в державі (величезний фінансовий і організаційний ресурс), щоб так просто вийти з гри. Тобто, все найважливіше ще попереду, – запевняє політолог.

На думку Пономаря, остаточно ця ситуація вирішиться лише 15 липня – у Верховній Раді, коли депутати голосуватимуть за відставку чинного міністра внутрішніх справ.

Політичний оглядач не виключає, що під час засідання можливі “сюрпризи” з боку різних політичних сил.

Як це відобразиться на ситуації в Україні

Відставку Авакова всі розглядають з різних боків, але, так чи інакше, без очільника залишається дуже важлива для державної безпеки структура.

Олександр Мусієнко вважає, що найближчим часом Україну може спіткати політична криза, адже Аваков мав величезний вплив на безліч сфер.

– Це безумовно принесе політичні потрясіння. І це може закінчитись політичною кризою, тому що починається фрагментація – поділ політичного середовища, – заявляє експерт.

На думку Олега Саакяна, в оточенні Зеленського немає людини, яка б володіла достатніми менеджерськими якостями і могла б упоратись із цією роллю.

– Хто б зараз не був призначений на посаду міністра внутрішніх справ, швидко взяти ситуацію під контроль він не зможе, це потребує серйозних менеджерських навичок, а у найближчому оточенні Зеленського такої людини немає.

Хто наступний?

Головним претендентом на місце Авакова, за інформацією Фактів ICTV, є голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Судити про те, хто буде наступним міністром внутрішніх справ, експерти поки не готові, адже ситуація не є зрозумілою остаточно.

Джерела Фактів ICTV повідомляють, що кандидатуру Монастирського висунув сам президент, а отже, новий очільник МВС знову може бути сильно наближеним до влади та особисто до Авакова.