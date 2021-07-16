У деклараціях з’явиться графа про громадянство інших країн – Данілов

Друге питання, яке розглядалося на засіданні РНБО 16 липня, стосувалося координації державної політики в сфері громадянства.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ухвалено рішення, що у декларації, які заповнюють громадяни згідно закону про запобігання корупції, буде додано графу про те, чи мають ці люди громадянства інших країн або посвідку на проживання. Це буде обов’язково, – пояснив він.

За його словами, в Україні такі декларації подають щорічно близько мільйона громадян.

Якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів, вони також мають заповнити цю декларацію, додав Данілов.

Ще у квітні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що згідно з новим законопроектом, державним чиновникам не дозволять подвійне громадянство.

За його словами, людей, які претендуватимуть на державну посаду, ретельно перевірятимуть на громадянство.