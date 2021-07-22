Україна розраховує на прогрес у переговорах з МВФ – Шевченко

У переговорах України з Міжнародним валютним фондом Нацбанк розраховує на прогрес. Про це повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко.

– Ми очікуємо на прогрес у перемовинах України з МВФ. Тривале гальмування у виконанні угоди про співпрацю з фондом створює ризики для фінансування дефіциту державного бюджету, передусім у наступні роки, – зауважив він.

За словами Кирила Шевченка, це також може призвести до погіршення прогнозу інфляції та валютного курсу. А от виконання програми навпаки дасть можливість залучити передбачений обсяг офіційного фінансування та зробити дешевшими інші залучення на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Це підвищить спроможність України утримувати міжнародні резерви на рівні $29–31 млрд у 2021–2023 роках.

Днями у Міністерстві фінансів повідомили, що Україні вдалося узгодити з МВФ низку питань. Так, під час робочого візиту до США міністр фінансів Сергій Марченко провів кілька зустрічей з представниками фонду, які відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці.

Тому сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення угоди на рівні персоналу (Staff level agreement) найближчим часом.