День прапора України 2021 – Зеленський підняв найвищий стяг у Черкаській області

23 серпня, у День прапора України, президент України Володимир Зеленський взяв участь у піднятті найбільшого прапора в Черкаській області.

Відбувся захід у географічному центрі країни – поблизу села Мар’янівка Звенигородського району.

– Сьогодні в нас велике сімейне свято – День символу нашої великої сім’ї. День синьо-жовтого прапору, день державного прапору України. У 30-ту річницю відновлення незалежності ми піднімемо його саме тут, у географічному центрі України. Саме тут б’ється серце України, – сказав глава держави.

За його словами, 25 сталевих крил, встановлених у Мар’янівці, що уособлюють 24 області та Крим, – це символ того, що підійматись вгору й бути на висоті набагато легше разом.

– Сьогодні разом із нами в небо одночасно будуть здійматись тисячі прапорів по всі Україні та за її межами. Для всіх нас синьо-жовтий – більше ніж прапор, ніж офіційний атрибут. Це міст крізь незалежність, що з’єднує десятки поколінь. Це наставник, наш янгол-охоронець, який майорить у небі, щоб Бог не забував про нас, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України висловив вдячність за те, що прапор допомагає військовим на Сході, допомагав пожежникам гасити пожежі в Греції та Туреччині, боротися в коронавірусом, прапор супроводжує в останній путь та майорить на Олімпійських іграх.

– Хочу подякувати всім: військовим волонтерам, медикам, прикордонникам, спортсменам, олімпійцям, паралімпійцям, науковцям, освітянам, студентам. Найголовніше – нашим громадянам, які платять податки, не порушують закони, не дають хабарі, не паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Сьогодні нас об’єднує спільна дія. І маємо підіймати Україну, – наголосив очільник держави.

Відразу після цього на висоту 52 м підняли найбільший прапор Черкаської області, розміром 13 х 9 м.

23 серпня в Мар’янівці відкривають унікальний арт-об’єкт Серце України, що символічно поєднує всі області країни.

Об’єкт складається із 25 пар крил, що уособлюють 24 області та Автономну Республіку Крим. Їхня висота – понад п’ять метрів. На кожній парі крил позначений автентичний орнамент відповідної області.

Маємо підіймати Україну: Зеленський запустив найбільший прапор у Черкаській області / 3 фотографии

У центрі об’єкта під склом розміщене серце, яке пульсує завдяки підсвітці. Крім того, завдяки спеціальному звуковому супроводу імітується серцебиття.

На арт-об’єкті є аудіогід, тактильна мапа, пандуси та продубльовані шрифтом Брайля інформаційні вказівники.

Збудований він за кошти меценатів.

Крім Черкаської області, 23 серпня піднімуть в усіх областях країни. Синьо-жовтий стяг з’явиться також на фасадах будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу Україна, ЦУМу, ТРЦ Гулівер у Києві.

Фото: Офіс президента, Олександр Скічко