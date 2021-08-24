Поліція встановила, хто Порошенка облив зеленкою

На Алеї Героїв Небесної сотні поблизу станції метро Хрещатик під час Маршу захисників невідомий облив зеленкою п’ятого президента Петра Порошенка. Поліція встановила особу нападника.

Його затримали відразу після інциденту та доставили до Печерського управління поліції.

Ним виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Про мотиви його вчинку не повідомляється.

З ним проводяться слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – Хуліганство.

Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.

Порошенка облили зеленкою

П’ятого президента України Петра Порошенка 24 серпня у центрі Києва під час Маршу захисників невідомий облив зеленкою.

Його відразу затримали правоохоронці. На відео із соцмереж – це молодий чоловік у чорному одязі без жодної символіки. Його руки вимазані зеленкою.

Фото: Петро Порошенко